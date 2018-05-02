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    Общество

    ТЕМА ДНЯ: годовщина трагедии 2 мая в Одессе

    Тема:

    Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: никто не наказан (86)

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    Спустя четыре года после трагедии на Куликовом поле суд так и не установил виновных в гибели 50 человек. В годовщину трагедии в Одессе вновь происходят случаи нападения на людей.
    Мемориальные мепориятия по случаю четвертой годовщины столкновений в Одессе 2 мая 2014 г.
    УНИАН

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. В Одессе в среду проходят мероприятия, посвященные четвертой годовщине трагедии на Куликовом поле, произошедшей 2 мая 2014 года.

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    Напомним, 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами Антимайдана с одной стороны и футбольными "ультрас" из Одессы и Харькова, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Столкновения в Одессе продолжались более шести часов. Участники беспорядков использовали огнестрельное оружие, "коктейли Молотова", ножи, топоры, деревянные палки, биты, нунчаки, камни. Беспорядки закончились уничтожением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители Антимайдана. По официальным данным, в ходе событий 2 мая в Одессе погибли 48 человек, более 250 пострадали.

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    Утром 2 мая 2018 года жители и гости Одессы пришла на площадь перед Домом профсоюзов, чтобы почтить память погибших 48 человек в ходе массовых беспорядков.

    В связи с усиленной охраной Куликова поля и проведением массовых мероприятий часть центральных улиц Одессы была перекрыта. Город сковали пробки.

    Думская.net
    Мемориальные мепориятия по случаю четвертой годовщины столкновений в Одессе 2 мая 2014 г.

    В середине дня стало известно, что в Одессе одного из сторонников "Антимайдана" избили оппоненты. Пострадавший Михаил Ильин рассказал, что его "перехватили" радикально настроенные люди на Приморском бульваре. Парень нес цветы на Куликово поле.

    strana.ua
    В Одессе избили парня, который нес цветы на Куликово поле

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    Госпогранслужба Украины сообщила, что пограничники не пропустили граждан Италии, Чехии и России, которые ехали освещать годовщину трагедии в Одессе 2 мая.

    В 18.00 в Одессе началась акция Национального корпуса — "Марша украинского порядка", который стартовал от парка им. Шевченко.

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