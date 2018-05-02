ТЕМА ДНЯ: годовщина трагедии 2 мая в Одессе

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. В Одессе в среду проходят мероприятия, посвященные четвертой годовщине трагедии на Куликовом поле, произошедшей 2 мая 2014 года.

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Напомним, 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами Антимайдана с одной стороны и футбольными "ультрас" из Одессы и Харькова, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Столкновения в Одессе продолжались более шести часов. Участники беспорядков использовали огнестрельное оружие, "коктейли Молотова", ножи, топоры, деревянные палки, биты, нунчаки, камни. Беспорядки закончились уничтожением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители Антимайдана. По официальным данным, в ходе событий 2 мая в Одессе погибли 48 человек, более 250 пострадали.

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Утром 2 мая 2018 года жители и гости Одессы пришла на площадь перед Домом профсоюзов, чтобы почтить память погибших 48 человек в ходе массовых беспорядков.

В связи с усиленной охраной Куликова поля и проведением массовых мероприятий часть центральных улиц Одессы была перекрыта. Город сковали пробки.

Думская.net Мемориальные мепориятия по случаю четвертой годовщины столкновений в Одессе 2 мая 2014 г.

В середине дня стало известно, что в Одессе одного из сторонников "Антимайдана" избили оппоненты. Пострадавший Михаил Ильин рассказал, что его "перехватили" радикально настроенные люди на Приморском бульваре. Парень нес цветы на Куликово поле.

strana.ua В Одессе избили парня, который нес цветы на Куликово поле

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Госпогранслужба Украины сообщила, что пограничники не пропустили граждан Италии, Чехии и России, которые ехали освещать годовщину трагедии в Одессе 2 мая.

В 18.00 в Одессе началась акция Национального корпуса — "Марша украинского порядка", который стартовал от парка им. Шевченко.