Центр Одессы сковали огромные пробки

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Часть центральных улиц Одессы в районе Соборной площади и Куликова поля перекрыта в связи с массовыми мероприятиями, посвященными четвертой годовщине трагедии 2 мая 2014 года.

"В связи с введенными ограничениями по всему центру образовались сильные пробки", — сообщает Думская.

Ограничения в городе действуют с 7:00 и до 22:00, уточняет издание.

Отведение транспорта осуществляется на следующих улицах центра города:

— ул. Дворянская — ул. Садовая — ул. Коблевская;

— ул. Пастера — ул. Ольгиевская;

— ул. Нежинская — ул. Льва Толстого — ул. Спиридоновская;

— ул. Преображенская — ул. Тираспольская;

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— ул. Бунина — Александровский проспект;

— ул. Греческая — пер. Красный;

— ул. Среднефонтанская — ул. Семинарская;

— ул. Пироговская — ул. Канатная;

— ул. Пантелеймоновская — ул. Гимназическая — ул. Лейтенанта Шмидта — ул. Канатная;

— Итальянский бульвар — Привокзальная площадь — ул. Канатная;

— Французский бульвар — ул. Леонтовича (Белинского).

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Кроме того, по данным издания, временно изменены схемы движения автобусных маршрутов №№ 175, 185:

— по направлению движения к аптеке Гаевского – от ул. Жуковского на площадь Тираспольскую, ул. Нежинскую, ул. Спиридоновскую (конечная остановка);

— по направлению движения к аптеке Гаевского – от ул. Жуковского на площадь Тираспольскую, ул. Нежинскую, ул. Спиридоновскую (конечная остановка);

— по направлению движения к Мемориалу 411 батареи – от ул. Спиридоновской на пл. Веры Холодной, ул. Бунина и далее по маршрутам.

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После смены власти в Украине активисты Антимайдана в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами Антимайдана с одной стороны и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также участниками Евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители Антимайдана. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 человек пострадали.