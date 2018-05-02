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    Общество

    Центр Одессы сковали огромные пробки

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    Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: виновных не накажут? (77)

    (обновлено: )21710
    По данным местного издания, в связи с введенными ограничениями по всему центру образовались сильные пробки, ограничения действуют с 7:00 и до 22:00 в связи с массовыми мероприятиями.
    Пробки в Одессе
    usionline.com

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Часть центральных улиц Одессы в районе Соборной площади и Куликова поля перекрыта в связи с массовыми мероприятиями, посвященными четвертой годовщине трагедии 2 мая 2014 года. 

    Ситуация в Одессе 2 мая
    @dumskaya.net
    Трагедия 2 мая в Одессе: расследование длиною в жизнь

    "В связи с введенными ограничениями по всему центру образовались сильные пробки", — сообщает Думская.

    Ограничения в городе действуют с 7:00 и до  22:00, уточняет издание.

    Отведение транспорта осуществляется на следующих улицах центра города:

    — ул. Дворянская — ул. Садовая — ул. Коблевская;

    — ул. Пастера — ул. Ольгиевская;

    — ул. Нежинская — ул. Льва Толстого — ул. Спиридоновская;

    — ул. Преображенская — ул. Тираспольская;

    Усиленная охрана Куликова поля в Одессе, где в 2014 году погибли 48 человек
    facebook.com/gunp.odessa
    Одесская трагедия. Куликово поле взяли под усиленную охрану

    Смотрите также: Годовщина трагедии 2 мая: одесситы несут цветы в память о погибших

    — ул. Бунина — Александровский проспект;

    — ул. Греческая — пер. Красный;

    — ул. Среднефонтанская — ул. Семинарская;

    — ул. Пироговская — ул. Канатная;

    — ул. Пантелеймоновская — ул. Гимназическая — ул. Лейтенанта Шмидта — ул. Канатная;

    — Итальянский бульвар — Привокзальная площадь — ул. Канатная;

    — Французский бульвар — ул. Леонтовича (Белинского).

    Одесса Медиа
    Пробки в Одессе

    Кроме того, по данным издания, временно изменены схемы движения автобусных маршрутов №№ 175, 185:

    — по направлению движения к аптеке Гаевского – от ул. Жуковского на площадь Тираспольскую, ул. Нежинскую, ул. Спиридоновскую (конечная остановка);

    — по направлению движения к аптеке Гаевского – от ул. Жуковского на площадь Тираспольскую, ул. Нежинскую, ул. Спиридоновскую (конечная остановка);

    — по направлению движения к Мемориалу 411 батареи – от ул. Спиридоновской на пл. Веры Холодной, ул. Бунина и далее по маршрутам.

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    После смены власти в Украине активисты Антимайдана в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами Антимайдана с одной стороны и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также участниками Евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители Антимайдана. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 человек пострадали.

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