В Одессе радикалы избили парня, который нес цветы на Куликово поле - СМИ

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. В Одессе одного из сторонников "Антимайдана" избили оппоненты.

Об этом сообщает "Страна" с места событий.

Пострадавший Михаил Ильин рассказал, что его "перехватили" радикально настроенные люди на Приморском бульваре. Парень нес цветы на Куликово поле.

strana.ua В Одессе избили парня, который нес цветы на Куликово поле

По его словам, на него напал глава радикальной группировки "Уличный фронт" Демьян Ганул. Тот в комментарии "Стране" уклончиво ответил, что Ильина "покарал бог".

Напомним, памятные мероприятия в Одессе в этом году традиционно проходят при повышенных мерах безопасности. В минувшем году в течение дня людей дважды эвакуировали с Куликова поля из-за сообщений о взрывчатке.