наверх
02.05.201816:04
Курсы валют НБУ
  • USD26.20- 0.03
  • EUR31.62- 0.30
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Одессе радикалы избили парня, который нес цветы на Куликово поле - СМИ

    (обновлено: )30504
    Пострадавший одессит рассказал, что его избили радикально настроенные люди на Приморском бульваре. Мужчина нес цветы на Куликово поле.
    В Одессе избили парня, который нес цветы на Куликово поле
    strana.ua

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. В Одессе одного из сторонников "Антимайдана" избили оппоненты.

    Об этом сообщает "Страна" с места событий.

    Пострадавший Михаил Ильин рассказал, что его "перехватили" радикально настроенные люди на Приморском бульваре. Парень нес цветы на Куликово поле. 

    strana.ua
    В Одессе избили парня, который нес цветы на Куликово поле

    По его словам, на него напал глава радикальной группировки "Уличный фронт" Демьян Ганул. Тот в комментарии "Стране" уклончиво ответил, что Ильина "покарал бог".

    Напомним, памятные мероприятия в Одессе в этом году традиционно проходят при повышенных мерах безопасности. В минувшем году в течение дня людей дважды эвакуировали с Куликова поля из-за сообщений о взрывчатке.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Построение полиции и нацгвардии на Куликовом поле
    Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: никто не наказан
    Появилось видео с места нападения на нардепа Найема
    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа
    Леонид Пасечник
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    Лидер оппозиционного движения "Мой шаг" Никол Пашинян
    Майдан по-армянски: тотальная блокада страны