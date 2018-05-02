Трагедия 2 мая. В Украину не пустили "пророссийски настроенных лиц"

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Пограничники не пропустили граждан Италии, Чехии и России, которые ехали освещать годовщину трагедии в Одессе 2 мая, сообщила в среду пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"В течение только 1 мая государственная пограничная служба не допустила въезда в Украину пророссийски настроенных лиц — граждан Италии, Чехии и России. Все они направлялись в Украину "освещать" события 2 мая в Одессе", — сказано в сообщении ведомства.

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По данным пограничников, граждане Италии и Чехии не пропущены из-за того, что те "неправдоподобно освещали события, которые происходили в течение последнего периода в Украине".

Сотрудники ГПС также не пропустили россиянина, так как "он не смог подтвердить цель своей поездки".

"Все трое иностранцев возвращены обратными рейсами", — говорится в сообщении.

После смены власти в Украине активисты Антимайдана в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами Антимайдана с одной стороны и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также участниками Евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители Антимайдана. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 человек пострадали.