Одесская трагедия 2 мая. Правоохранители переходят на усиленный режим

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Более 2,3 тысячи сотрудников полиции и Нацгвардиии будут обеспечивать общественный правопорядок 2 мая в Одессе, где планируются памятные мероприятия в связи с годовщиной трагических событий, когда в ходе столкновений погибли 48 человек, заявил в четверг первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

"Завтра мы будем встречаться с лидерами общественных организаций разной направленности и будем анализировать информацию, чтобы окончательно определиться c количеством задействованных правоохранителей. На сегодняшний день идет речь о 2,3 тысячи правоохранителей, в том числе 500 военнослужащих национальной гвардии ", — заявил Яровой на брифинге.

По его Яровой добавил, что в местах массовых мероприятий полиция будет использовать рамки, чтобы никто не смог пронести оружие или гранаты.

В свою очередь глава Одесской областной администрации Максим Степанов выразил уверенность, что мероприятия пройдут мирно. "У нас есть опыт прошлого года. Вчера мы провели встречу вместе с миссией ЕС, которая работает в Одессе, относительно действий правоохранительных органов и общественных активистов, и все настроены исключительно на мирное проведение всех этих дат — и 2 мая, и 9 мая. Поэтому на данную минуту я уверен, что у нас пройдет все мирно и безопасно", — сказал Степанов на брифинге.

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Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители Антимайдана. Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали.