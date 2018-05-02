Годовщина трагедии 2 мая: одесситы несут цветы в память о погибших

"Проверка Куликова поля завершена. Граждане могут беспрепятственно попасть на его территорию", — сообщает пресс-служба ГУ НП в области.

С целью недопущения массовых беспорядков по периметру и по всей территории площади патрулируют полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины, уточнили в ведомстве.

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После смены власти в Украине активисты Антимайдана в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами Антимайдана с одной стороны и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также участниками Евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители Антимайдана. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 человек пострадали.