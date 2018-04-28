В преддверии 2 мая. Силовики в Одессе провели масштабный смотр

В показательном смотре участвовали практически все силовые подразделения региона — от спасателей до спецбатальона полиции "Корд" и кинологов. На усиленный режим службы переведены даже новейшие тактические группы — пловцы "Дельфины" и "Мангусты", призванные работать в подземных коммуникациях и катакомбах.

Готовность личного состава принимали начальник ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин и губернатор Максим Степанов.

dumskaya.net На Куликовом поле прошел боевой смотр подразделений полиции и Нацгвардии

Как рассказал журналистам генерал полиции Дмитрий Головин, начиная с 28 числа на улицах города для охраны правопорядка будут работать 2300 сотрудников полиции и Национальной гвардии, а 1,2,8 и 9 мая — 2,5 тысячи.

"Это будет усиленное патрулирование, в том числе и в ночное время. Патрулировать будут непосредственно в городе, так и на въездах в него", — отметил Головин.

По словам Головина, специальные фильтрационные посты будут установлены на всех подъездах к городу. Кроме того, на участках государственной границы также будут выставлены дополнительные наряды, сообщает "Думская".

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Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители Антимайдана. Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали.