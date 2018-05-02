Трагедия 2 мая в Одессе: расследование длиною в жизнь

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Со времен трагедии 2 мая в Одессе прошло уже четыре года года, а преступление так до конца и не раскрыто. Без ответа до сих пор остался главный вопрос — кто, как и с какой целью планировал события, в итоге обернувшиеся самым кровавым массовым убийством в новейшей истории Одессы?

Черный день календаря: спустя 4 года

Напомним, 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами Антимайдана с одной стороны и футбольными "ультрас" из Одессы и Харькова, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Столкновения в Одессе продолжались более шести часов. Участники беспорядков использовали огнестрельное оружие, "коктейли Молотова", ножи, топоры, деревянные палки, биты, нунчаки, камни.

Читайте также: Одесса, трагедия 2 мая в Доме Профсоюзов: рассказ выжившего

Беспорядки закончились уничтожением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители Антимайдана. По официальным данным, в ходе событий 2 мая в Одессе погибли 48 человек, более 250 пострадали.

Долгий процесс

Слушание уголовного дела по одесской трагедии продолжается с ноября 2014 года. В целом дело состоит из нескольких эпизодов: о беспорядках и убийствах на Греческой площади, о гибели людей при пожаре в Доме профсоюзов, о ненадлежащем выполнении служебных обязанностей сотрудниками милиции и о халатности пожарных.

По делу о событиях на Греческой площади, где в ходе беспорядков погибли 6 человек, проходили 19 обвиняемых антимайдановцев.

Что касается событий на Куликовом поле и в Доме профсоюзов, то обвиняемым по делу проходит всего один человек — активист "Куликова поля" Юрий Трофимов. Прокуроры обвинили его в том, что он призывал "куликовцев" занять здание Дома профсоюзов. Именно это, по мнению правоохранителей, стало причиной одесской трагедии.

Трофимова судят заочно: еще в 2014 году его обменяли на украинских военнопленных.

Расследование в отношении Всеволода Гончаревского, активиста Евромайдана, который, как многие утверждали, именно тот человек на видео, добивающий выпрыгнувшего из Дома профсоюзов, было прекращено.

Смотрите также: Пожар в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года

Досудебное следствие по делу о событиях у Дома профсоюзов было завершено в июне 2017 года. Но, как пишет "Страна", в дальнейшем по нему включился судейский "пинг-понг": сначала дело дали в Приморский суд, но там все судьи брали самоотвод.

В январе 2018 года прокуратура все-таки передала дело в Киевский райсуд Одессы.

Оправдали

Пока итогом расследования стал громкий приговор суда в сентябре 2017 года.

18 сентября 2017 года Ильичевский суд Одесской области признал сторонников Антимайдана невиновными по делу о событиях 2 мая 2014 года на Греческой площади в Одессе.

Смотрите также: Столкновения у суда, оправдавшего обвиняемых по делу "2 мая" в Одессе

После оглашения приговора у суда вспыхнули беспорядки: националисты атаковали охраняющих здание правоохранителей. Сообщалось, что, как минимум 20 силовиков тогда получили травмы разной степени тяжести.

Думская.net Националисты штурмуют суд в Одесской области

Пять бывших фигурантов дела постановили освободить из-под стражи в зале суда, однако сразу после оглашения оправдательного приговора Евгения Мефедова и Сергея Долженкова задержали по новому обвинению — в посягательстве на территориальную целостность Украины. Позже Киевский районный суд Одессы арестовал их на два месяца.

Пока оправдательный приговор Ильичевского суда еще не вступил в силу, так как прокуратура подала на него апелляцию.

23 апреля 2018 года Николаевский апелляционный областной суд не смог начать рассмотрение апелляции по "делу 2 мая", поскольку не все обвиняемые смогли явиться в суд.Новое рассмотрение апелляции назначено на 11 июня 2018 года, обвиняемых будут допрашивать в режиме видеоконференции.

Читайте также: Одесса как предчувствие. У патриотов что-то пошло не так

Расследование в отношении евромайдановцев

Как писали местные СМИ, суд рассматривал лишь обвинения против активистов Антимайдана, которые, по версии следствия, якобы провоцировали своих сторонников к действиям против участников Евромайдана. Хотя двое из погибших считаются активистами Евромайдана, а четверо — сторонниками Куликова поля.

Из числа участвовавших в столкновениях евромайдановцев самые тяжкие обвинения были предъявлены Сергею Ходияку – "убийство и нанесение тяжких телесных повреждений сотруднику правоохранительных органов". Прокуратура в обвинительном заключении указала, что Ходияк, находясь возле торгового центра "Афина", с целью убийства совершил несколько прицельных выстрелов в направлении группы "пророссийски настроенных активистов", в результате чего причинил одному из них огнестрельное ранение. Также обвиняемый совершил несколько прицельных выстрелов в сотрудников милиции, которые выполняли свой служебный долг.

На данный момент Ходияк находится на свободе: киевский Печерский райсуд сначала освободил его под домашний арест, а потом мера пресечения закончилась, и прокуроры почему-то не стали ее продлевать.

Еще один евромайдановец, которого правоохранители безуспешно пытались привлечь к ответственности, – Всеволод Гончаревский, который, как многие утверждали, именно тот человек на видео, добивающий выпрыгнувшего из Дома профсоюзов, было прекращено.

Гончаревский был арестован 19 августа 2014 года. Однако через 10 дней апелляционный суд освободил Гончаревского из-под стражи. После этого в конце 2014 года он поступил на военную службу, а уголовное производство в отношении него было вообще прекращено, пишет "Страна".

Виновных не найдут?

Не исключено, что конкретных виновных в одесской трагедии не удастся установить вообще. Глава МВД области Дмитрий Головин в январе 2017 года заявлял, что многие улики были утрачены еще в 2014 году.

Через день после трагедии, 4 мая 2014 года, Дом профсоюзов уже был открыт для свободного доступа. Затем в здании начался ремонт, который закончился летом 2017 года.

Новые материалы уголовного производства по делу 2 мая, приобщенные к делу по ходатайству прокурора, содержат колоссальное количество процессуальных нарушений, писало в августе 2018 года одесское издание "Таймер". По данным издания, выяснилось, что тела ряда погибших на Греческой площади и в ее окрестностях вообще не осматривались экспертами. Те работали лишь с некими "актами исследования", проведенного непонятно кем по распоряжению дежурных райотдела. А экспертиза как таковая была назначена уже после того, как тела были выданы родственникам для захоронения, так что экспертам в своей работе приходилось опираться на бумаги, неясно кем составленные и неясно как к ним, экспертам, попавшие.

Нелестно высказывались в адрес расследования и в ООН.

В декабре 2017 года в докладе Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека в Украине констатировали:

"В решении суда остался без ответа вопрос о том, кто несет ответственность за организацию массовых беспорядков, приведших к гибели 48 человек".

Мнение

Политэксперт Дмитрий Корнейчук отмечает, что трагические события в Одессе 2 мая — это все звенья одной цепи от начала Майдана до войны на Донбассе. При этом, по его мнению, всего этого можно было бы избежать.

Корнейчук считает, что в первую очередь за те трагические события несет ответственность власть.

"Но слишком многим нужны были жертвы и "точка невозврата" для уничтожения Украины.Конечно, в первую очередь ответственность несет власть. Но мы же понимаем: реальные "кукловоды" всех этих трагических событий были в Вашингтоне и Москве", — пишет Корнейчук у себя в Facebook.

При этом эксперт добавляет, что события 2 мая в Одессе — это национальная трагедия.

"При этом самое страшное в том, что именно украинцы убивали и убивают друг друга в угоду "кукловодам". Вот в чем национальная трагедия…", — резюмирует Корнейчук.

По материалам из открытых источников интернет