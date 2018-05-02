2 мая в Одессе – украинцы убивают друг друга в угоду кукловодам

РИА Новости Украина

Во вторник, 2 мая, – очередная, уже четвертая годовщина трагических событий в Одессе.

В 2014 году после смены власти в Киеве активисты Антимайдана в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами Антимайдана с одной стороны и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также участниками Евромайдана – с другой.

Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители Антимайдана. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 человек пострадали.

Трагические события в Одессе 2-го мая – это все звенья одной цепи от начала Майдана и захвата Крыма до полноценной войны на Донбассе, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

Этого всего можно было бы избежать, пишет он на своей странице в Facebook.

"Но слишком многим нужны были жертвы и "точка невозврата" для уничтожения Украины. Конечно, в первую очередь ответственность несет власть. Но мы же понимаем: реальные "кукловоды" всех этих трагических событий были в Вашингтоне и Москве", – отмечает аналитик.

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При этом самое страшное в том, что именно украинцы убивали и убивают друг друга в угоду "кукловодам", подчеркивает Корнейчук: "вот в чем национальная трагедия…".

Скриншот с сайта Facebook

Напомним, пока итогом расследования "дела 2 мая" стал громкий приговор суда в сентябре 2017 года. 18 сентября 2017 года Ильичевский суд Одесской области признал сторонников Антимайдана невиновными по делу о событиях 2 мая 2014 года на Греческой площади в Одессе.

После оглашения приговора у суда вспыхнули беспорядки: националисты атаковали охраняющих здание правоохранителей.