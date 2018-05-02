наверх
02.05.201817:28
Курсы валют НБУ
  • USD26.20- 0.03
  • EUR31.62- 0.30
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    2 мая в Одессе – украинцы убивают друг друга в угоду кукловодам

    Тема:

    Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: никто не наказан (81)

    (обновлено: )40412
    Трагедии в Одессе можно было избежать, но слишком многим были нужны человеческие жертвы и "точка невозврата" для уничтожения страны, уверен политический аналитик Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Во вторник, 2 мая, – очередная, уже четвертая годовщина трагических событий в Одессе. 

    В 2014 году после смены власти в Киеве активисты Антимайдана в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами Антимайдана с одной стороны и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также участниками Евромайдана – с другой.

    Ситуация в Одессе 2 мая
    @dumskaya.net
    Трагедия 2 мая в Одессе: расследование длиною в жизнь

    Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители Антимайдана. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 человек пострадали.  

    Трагические события в Одессе 2-го мая – это все звенья одной цепи от начала Майдана и захвата Крыма до полноценной войны на Донбассе, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

    Этого всего можно было бы избежать, пишет он на своей странице в Facebook.

    "Но слишком многим нужны были жертвы и "точка невозврата" для уничтожения Украины. Конечно, в первую очередь ответственность несет власть. Но мы же понимаем: реальные "кукловоды" всех этих трагических событий были в Вашингтоне и Москве", – отмечает аналитик.

    Смотрите также: Годовщина трагедии 2 мая: одесситы несут цветы в память о погибших

    При этом самое страшное в том, что именно украинцы убивали и убивают друг друга в угоду "кукловодам", подчеркивает Корнейчук: "вот в чем национальная трагедия…".

    Скриншот с сайта Facebook

    Напомним, пока итогом расследования "дела 2 мая" стал громкий приговор суда в сентябре 2017 года. 18 сентября 2017 года Ильичевский суд Одесской области признал сторонников Антимайдана невиновными по делу о событиях 2 мая 2014 года на Греческой площади в Одессе. 

    После оглашения приговора у суда вспыхнули беспорядки: националисты атаковали охраняющих здание правоохранителей.  

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Построение полиции и нацгвардии на Куликовом поле
    Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: никто не наказан
    Появилось видео с места нападения на нардепа Найема
    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа
    Леонид Пасечник
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    Пассажиры идут сотни метров пешком в Армении
    Майдан по-армянски: тотальная блокада страны