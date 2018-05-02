Годовщина 2 мая. Одесса уже не боится нацистов - Скорик

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Пожар в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, в котором погибло с полсотни человек, остается одной из самых трагических страниц в истории независимой Украины. Тем не менее, в нынешних реалиях о случившемся предпочитают не вспоминать.

Напомним, после Революции достоинства в Киеве активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 человек пострадали.

О том, почему власть препятствует расследованию трагических событий в Одессе в интервью РИА Новости Украина рассказал экс-губернатор Одесской области, нардеп от фракции "Оппозиционного блока" Николай Скорик.

Год назад, накануне очередной годовщины трагедии мы рассуждали об отсутствии должных результатов расследования событий 2 мая 2014-го года, но кажется, что воз и ныне там…

— Сегодня в Одессе мы с Юрием Бойко встречались с родственниками погибших. Все они говорят о том, что расследование искусственным образом затягивается. В частности, есть планы эксгумации не тела погибшего, а урны с прахом. Честно говоря, не понятно, что может дать подобная экспертиза… Не сложно сделать вывод, что если на протяжении четырех лет расследование не сдвинулось ни на шаг, то это никому не нужно. Отсутствует политическая воля, власть по определенным, всем известным причинам, боится этого расследования. Вероятней всего, с мертвой точки дело сдвинется только после смены политического режима.

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Власть боится, что при расследовании преступления может выйти на саму себя?

— Именно. За четыре года власть не сподобилась даже на то, чтобы хотя бы найти каких-то стрелочников. В огромном городе убили десятки людей и это подается как какая-то победа, защита от врагов и "сепаратистов". Убитых заочно называют нелюдями. О чем можно говорить, если в день трагедии власть санкционирует проведение марша с совершенно нацистскими лозунгами. Это преподносится как что-то патриотическое и жизнеутверждающее.

Есть ли опасения, что после смены политического цикла пройдет слишком много времени для объективного расследования преступления?

— Дело в том, что в открытом доступе находится огромное количество материалов. Что называется, бери — не хочу. Есть масса свидетельских показаний, видео-материалов, по которым можно все восстановить. Главное — наличие политической воли. Но если раньше в руководстве страны рассказывали, что расследование трагедии будет делом чести, то сейчас об этом даже не вспоминают. Политикум дошел до такой степени цинизма, что после панамских офшоров, Мальдив и записей Онищенко президент строит из себя объединителя украинского православия… О какой справедливости можно говорить, если директором Художественного музея в Одессе назначают человека, который говорит, что 2 мая — это не день траура, а день победы. Дескать, очень хорошо, что убили этих людей в Доме профсоюзов…

На 2 мая националистические организации назначили "Марш украинского порядка". Как восприняли этот шаг в Одессе?

— Не секрет, что Одесса негативно относится к таким явлениям. Тем более, что все эти активисты — завезенные в город из других регионов. Все знают, что одесситов там нет. Националисты в очередной раз хотят показать силу, запугать одесситов. Раньше они сжигали их земляков, а сейчас говорят: "Если вы еще раз высунетесь, то посмотрите, что с вами сделаем!". Но люди в Одессе уже не боятся таких вещей, здесь уже совершенно иначе на все реагируют.