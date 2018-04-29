наверх
29.04.201823:08
Курсы валют НБУ
  • USD26.23- 0.04
  • EUR31.92- 0.09
Рубрики
Ещё
    Киев

    "Граната взорвалась в руке". Стали известны детали гибели журналиста в Киеве

    (обновлено: )59160
    Как сообщается, в автомобиле, который подорвали, находился второй, близкий погибшему человек, он получил ранения и выжил, дал показания о трагедии. Согласным данным, граната взорвалась в руках.
    В автомобиле в Киеве взорвалась граната
    @UA.KyivPolice

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В Киеве 27 апреля от взрыва погиб журналист Виталий Кукса. Как рассказал главред интернет-издания "Цензор" Юрий Бутусов, после демобилизации Кукса сотрудничал с офисом "Харриса" в Киеве и занимал должность главы пресс-службы Госспецсвязи.

    Подрыв авто на Позняках в Киеве
    Информатор
    Последствия взрыва гранаты в автомобиле на Позняках в Киеве

    "Профессиональный журналист, он пошел на войну, стал военным связистом, который глубоко понимал и знал всю проблематику военной связи, стал настоящим профессионалом в этой сфере. Причем Виталий был не просто технарем, он понимал саму организацию связи. Великолепно разбирался в "Харрисах" и других наших современных станциях. После демобилизации сотрудничал с офисом "Харриса" в Киеве, а сейчас занял достойное место главы пресс-службы Госспецсвязи", — пишет Бутусов.

    По словам главреда, в машине, которую подорвали, находился второй, близкий Виталию человек, он получил ранения и выжил, дал показания о трагедии, граната взорвалась внутри и в руках судя по характеру ранений.

    "Между ними был конфликт. Были определенные семейные проблемы, следует из материалов следствия. Трагедию наблюдали другие люди из машины, которая за ними следовала. Сейчас за жизнь свидетеля борются врачи", — отметил Бутусов.

    По данным СМИ, в машине нашли пусковой рычаг гранаты. Отмечается, что причиной трагедии стал семейный конфликт.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Золотарев о "церковной инициативе" президента. Видео
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Подрыв авто на Позняках в Киеве
    Криминальные войны в Украине
    Витренко облили краской. Видео
    Погромы и нападения радикалов в Украине
    Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин. Видео
    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи