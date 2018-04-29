"Граната взорвалась в руке". Стали известны детали гибели журналиста в Киеве

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В Киеве 27 апреля от взрыва погиб журналист Виталий Кукса. Как рассказал главред интернет-издания "Цензор" Юрий Бутусов, после демобилизации Кукса сотрудничал с офисом "Харриса" в Киеве и занимал должность главы пресс-службы Госспецсвязи.

"Профессиональный журналист, он пошел на войну, стал военным связистом, который глубоко понимал и знал всю проблематику военной связи, стал настоящим профессионалом в этой сфере. Причем Виталий был не просто технарем, он понимал саму организацию связи. Великолепно разбирался в "Харрисах" и других наших современных станциях. После демобилизации сотрудничал с офисом "Харриса" в Киеве, а сейчас занял достойное место главы пресс-службы Госспецсвязи", — пишет Бутусов.

По словам главреда, в машине, которую подорвали, находился второй, близкий Виталию человек, он получил ранения и выжил, дал показания о трагедии, граната взорвалась внутри и в руках судя по характеру ранений.

"Между ними был конфликт. Были определенные семейные проблемы, следует из материалов следствия. Трагедию наблюдали другие люди из машины, которая за ними следовала. Сейчас за жизнь свидетеля борются врачи", — отметил Бутусов.

По данным СМИ, в машине нашли пусковой рычаг гранаты. Отмечается, что причиной трагедии стал семейный конфликт.