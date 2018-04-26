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    У жителя Винницкой области нашли 18 гранат в квартире

    (обновлено: )4710
    Восемнадцать боевых гранат изъяли полицейские у винничанина. По оперативной информации, 39-летний мужчина хранил гранаты РГД-5 с целью продажи. Решается вопрос о задержании правонарушителя.
    Восемнадцать боевых гранат РГД-5 изъяли у жителя Винницкой области
    Пресс-служба Нацполиции в Винницкой области

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Восемнадцать боевых гранат РГД-5 изъяли у жителя Винницкой области, мужчина планировал их продать, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.

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    Правоохранители провели обыски в квартире мужчины и изъяли боеприпасы, мужчина объяснил полиции, что нашел гранаты возле магазина и забрал домой.

    "Восемнадцать боевых гранат изъяли полицейские у винничанина. По оперативной информации, 39-летний мужчина хранил гранаты РГД-5 с целью продажи. Решается вопрос о задержании правонарушителя", — говорится в сообщении.

    Полиция завела уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы. Полицейские решают вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.

    Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одессе организованную группировку, которая специализировалась на контрабанде и продаже огнестрельного оружия на территории страны.

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