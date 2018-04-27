В салоне иномарки в Киеве взорвалась граната, есть жертвы

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В результате взрыва автомобиля в Киеве погиб человек, еще один получил телесные повреждения, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

Взрыв произошел в Дарницком районе. В 22.20 правоохранителям сообщили, что по ул. Михаила Драгоманова, 44-А взорвался автомобиль. На место выехали руководители столичной и Дарницкой полиции, наряды патрульных, взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы, врачи и спасатели.

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Предварительно установлено, что "в результате взрыва один человек погиб, другой — получил телесные повреждения".

Согласно предварительным выводам экспертов, в автомобиле Chevrolet, который двигался по дороге, взорвалась граната.

dtp.kiev.ua В автомобиле в Киеве взорвалась граната

По факту взрыва открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в середине апреля в столице из гранатомета обстреляли здание "Киевгорстроя".