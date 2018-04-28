наверх
28.04.201802:42
Курсы валют НБУ
  • USD26.23- 0.04
  • EUR31.92- 0.09
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Гранату в подорванную в Киеве иномарку забросили из другого авто - СМИ

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (393)

    (обновлено: )218
    Согласно предварительным выводам экспертов, в автомобиле Chevrolet, который двигался по дороге, взорвалась граната. По данным СМИ, гранату бросили из проезжавшего мимо автомобиля Subaru.
    Подрыв авто на Позняках в Киеве
    Facebook Поліція Києва

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Гранату в салон автомобиля Chevrolet, в результате взрыва которой погиб человек и еще как минимум один был ранен, забросили с проезжающего автомобиля Subaru Outback, сообщает издание dtp.kiev.ua.

    Взрыв авто в Киеве. Видео
    Facebook dtp.kiev.ua
    Подрыв авто на Позняках в Киеве. Кадры с места кровавого ЧП

    "В Шевроле закинули гранату… Взрыв авто в Киеве на Драгоманова: погиб водитель. Еще двое в тяжелом состоянии госпитализированы в БСМП. На месте работает СОГ, эксперты и спасатели ГСЧС. В розыске Субару Оутбек темно син. аа1170 те", — говорится в сообщении.

    Читайте также: Жестокое ограбление под Одессой при помощи утюга

    Ранее полиция Киева проинформировала, что в результате взрыва автомобиля в Киеве погиб человек, еще один получил телесные повреждения. Взрыв произошел в Дарницком районе в 22.20 на ул. Михаила Драгоманова, 44-А.

    Facebook Поліція Києва
    Подрыв авто на Позняках в Киеве

    Согласно предварительным выводам экспертов, в автомобиле Chevrolet, который двигался по дороге, взорвалась граната. По факту взрыва открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Подрыв авто на Позняках в Киеве
    Криминальные войны в Украине
    Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин. Видео
    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи
    Витренко облили краской. Видео
    Погромы и нападения радикалов в Украине
    Духовенство УПЦ МП в Киеве. Архивное фото
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко