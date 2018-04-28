Гранату в подорванную в Киеве иномарку забросили из другого авто - СМИ

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Гранату в салон автомобиля Chevrolet, в результате взрыва которой погиб человек и еще как минимум один был ранен, забросили с проезжающего автомобиля Subaru Outback, сообщает издание dtp.kiev.ua.

"В Шевроле закинули гранату… Взрыв авто в Киеве на Драгоманова: погиб водитель. Еще двое в тяжелом состоянии госпитализированы в БСМП. На месте работает СОГ, эксперты и спасатели ГСЧС. В розыске Субару Оутбек темно син. аа1170 те", — говорится в сообщении.

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Ранее полиция Киева проинформировала, что в результате взрыва автомобиля в Киеве погиб человек, еще один получил телесные повреждения. Взрыв произошел в Дарницком районе в 22.20 на ул. Михаила Драгоманова, 44-А.

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Согласно предварительным выводам экспертов, в автомобиле Chevrolet, который двигался по дороге, взорвалась граната. По факту взрыва открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.