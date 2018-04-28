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    Киев

    СМИ узнали личность погибшего при взрыве гранаты в авто в Киеве

    (обновлено: )79631
    По данным СМИ, граната разорвалась в руках у журналиста, а в машине нашли пусковой рычаг гранаты. Отмечается, что причиной трагедии стал семейный конфликт.
    В автомобиле в Киеве взорвалась граната
    @UA.KyivPolice

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. При взрыва гранаты в Дарницком районе Киева погиб 45-летний журналист Виталий Кукса, сообщает ТСН со ссылкой на источники.

    Подрыв авто на Позняках в Киеве
    Информатор
    Последствия взрыва гранаты в автомобиле на Позняках в Киеве

    Как выяснилось, журналист был мобилизован и служил в зоне АТО связистом. Он много писал о войне и на военные темы, публиковался во многих украинских изданиях.

    Также, по данным СМИ, он служил начальником Управления по связям с общественностью и СМИ в Госспецсвязи.

    По данным источников, при взрыве также пострадал 24-летний Андрей Сероштан, который находился за рулем авто.

    По данным СМИ, граната разорвалась в руках у Куксы, а в машине нашли пусковой рычаг гранаты. Отмечается, что причиной трагедии стал семейный конфликт.

    Согласно предварительным выводам экспертов, в автомобиле Chevrolet, который двигался по дороге, взорвалась граната. По факту взрыва открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

    В свою очередь издание dtp.kiev.ua сообщает, что гранату в салон Chevrole забросили с проезжающего мимо автомобиля Subaru Outback. 

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