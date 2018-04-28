СМИ узнали личность погибшего при взрыве гранаты в авто в Киеве

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. При взрыва гранаты в Дарницком районе Киева погиб 45-летний журналист Виталий Кукса, сообщает ТСН со ссылкой на источники.

Как выяснилось, журналист был мобилизован и служил в зоне АТО связистом. Он много писал о войне и на военные темы, публиковался во многих украинских изданиях.

Также, по данным СМИ, он служил начальником Управления по связям с общественностью и СМИ в Госспецсвязи.

По данным источников, при взрыве также пострадал 24-летний Андрей Сероштан, который находился за рулем авто.

По данным СМИ, граната разорвалась в руках у Куксы, а в машине нашли пусковой рычаг гранаты. Отмечается, что причиной трагедии стал семейный конфликт.

Согласно предварительным выводам экспертов, в автомобиле Chevrolet, который двигался по дороге, взорвалась граната. По факту взрыва открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь издание dtp.kiev.ua сообщает, что гранату в салон Chevrole забросили с проезжающего мимо автомобиля Subaru Outback.