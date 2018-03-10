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    Происшествия

    В Ровно в частный дом бизнесмена бросили гранату - полиция

    (обновлено: )19520
    Отмечается, что дом, в который бросили гранату, принадлежит предпринимателю, который занимается производством колбасных изделий.
    Граната РГД-5
    ГУ НП

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Неизвестный бросил гранату в дом местного жителя в городе Ровно, пострадавших в результате взрыва нет, сообщила в субботу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

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    "Взрывом повреждены забор, фасад и окна дома, где проживает 38-летний владелец с женой и малолетним ребенком. При взрыве никто не пострадал", — говорится в сообщении.

    По предварительным данным полиции, на месте происшествия вероятно произошел взрыв гранаты "РГД-5". Обломки гранаты изъяли и направили на экспертизу. Полиция завела уголовное дело по статье "хулиганство", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

    По данным местных СМИ, дом принадлежит предпринимателю, который занимается производством колбасных изделий.

    Ранее сообщалось, что два человека погибли и шесть пострадали в результате взрыва гранаты в Донецке.

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