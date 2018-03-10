В Ровно в частный дом бизнесмена бросили гранату - полиция

ГУ НП

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Неизвестный бросил гранату в дом местного жителя в городе Ровно, пострадавших в результате взрыва нет, сообщила в субботу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"Взрывом повреждены забор, фасад и окна дома, где проживает 38-летний владелец с женой и малолетним ребенком. При взрыве никто не пострадал", — говорится в сообщении.

По предварительным данным полиции, на месте происшествия вероятно произошел взрыв гранаты "РГД-5". Обломки гранаты изъяли и направили на экспертизу. Полиция завела уголовное дело по статье "хулиганство", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

По данным местных СМИ, дом принадлежит предпринимателю, который занимается производством колбасных изделий.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и шесть пострадали в результате взрыва гранаты в Донецке.