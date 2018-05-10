ЧП в Ровно: школьники два года травились фенолом и формальдегидом

Инесса Другова, РИА Новости Украина

В одной из школ Ровно в одиннадцать раз превышено содержание фенола в воздухе. Об этом говорится в сюжете телеканала "UA:Рівне". Сообщается, что это случилось в учебно-воспитательном комплексе "Коллегиум". По словам директора учебного заведения, источник ядовитых испарений — краска на стенах в гимнастическом зале. Вредные вещества из нее попадают в воздух, в результате этого в учеников болит голова. Уровень токсичных веществ в школе превышал предельно допустимые значения в несколько раз (содержание фенола превышало предельно допустимую концентрацию от 5,3 до 11 раз, формальдегида — от 1,3 до 2,4 раз).

Странный запах в спортзале учителя отмечают с 2016 года, сразу же после того, как в помещении был проведен ремонт. И все это время в зале занимались дети.

В 2015 году в Киеве разгорелся аналогичный скандал, когда в гимназии "Киевская Русь" было выявлено превышение допустимых уровней формальдегида во всех кабинетах — от 1,3 до 24 раз, фенола — от 1,3 до 5 раз, аммиака в спортивном малом зале — от 1,6 до 6, 7 раз. Детей тогда отправили на вынужденные каникулы.

Экс-заместитель главы Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас пояснил РИА Новости Украина, что проблема связана прежде всего с некачественными строительными материалами.

"Они все формально проходят соответствующие экспертизы перед тем, как поступить в продажу. Но это абсолютная формальность, поскольку тот образец, который предоставляют на экспертизу для получения заключения о соответствии, но это не значит, что этим нормативам будут отвечать абсолютно все партии этой продукции. Следующая проблема заключается в том, что если даже образец той же краски соответствует нормативу по результатам лабораторных исследований, то по методике исследования проводятся в модельной среде. И в этой модельной среде изучается только одна краска. Но если мы возьмем любое помещение, ту же школу, классы или спортивный зал, то там соответствующие материалы — краски, разного рода пластиковые строительные материалы, лаки — все они накапливаются на всех четырех поверхностях. И каждая испаряет вредные вещества. В результате концентрация вредных веществ в помещение превышает предельно допустимые нормы, при том, что даже все материалы отвечают нормам. Таким образом, этот профессиональный момент нужно учитывать, когда делают ремонт в учебных заведениях", — сказал Святослав Протас.

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Эксперт уверен, что подобные ЧП в школах стали следствием ликвидации СЭС.

"Раньше, когда работала санитарно-эпидемиологическая служба, после каждого ремонта, после каждых каникул, проводились лабораторные исследования на наличие вредных веществ. И детей не допускали к учебному процессу пока не были получены результаты этих исследований. Сегодня, к великому сожалению, в Украине отсутствует система оценки рисков и гарантирования безопасности учебного процесса в школах. И связано это с бессмысленностью и неадекватностью проведенных реформ, которые делаются правительстовм абсолютно популистки", — подчеркнул Протас.

По его мнению, ситуация будет только усугубляться в связи с соответствующими реформами и дерегуляцией, которую внедряет правительство.

"Поскольку у нас действуют по принципу: когда болит голова, ее легче отрубить, чем лечить. И вместо того, чтобы рационально подходить к процессу реформирования, у нас привыкли махать саблей и ликвидировать", — заключил Протас.