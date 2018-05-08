Отравление в Черкассах: к врачам обратились 94 школьника

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Состояние госпитализированных в Черкасской остается стабильным. Врачи констатируют, что у детей и взрослых наблюдается ингаляционная токсическая реакция. 11 детей до сих пор остаются в реанимации.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины на своей странице в Facebook.

"Всего в областную больницу обратилось 94 ребенка, 53 из них госпитализированы. Также были госпитализированы двое взрослых. Все пострадавшие находятся под пристальным присмотром врачей. Установлено, что отравление произошло локально на территории, где проходила линейка, — пострадавших за пределами школы нет. Ожидаем результатов анализов почвы, воды и воздуха", — сообщает Минздрав.

В Черкассах во вторник произошло массовое отравление, дети начали падать в обморок прямо во время школьной линейки. В больницу сначала попали три ребенка, потом 42, а позже, по данным ГСЧС, число госпитализированных возросло до 55 (53 ребенка и два учителя). И. о. министра здравоохранения сообщила о 52 госпитализированных. Возбуждено уголовное дело, президент Петр Порошенко поручил принять меры, чтобы установить причину массового отравления.