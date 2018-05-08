наверх
08.05.201819:20
Курсы валют НБУ
  • USD26.29- 0.02
  • EUR31.29- 0.19
Рубрики
Ещё
    Общество

    "Падали по одному". Дети о ЧП в черкасской школе

    Тема:

    Массовое отравление школьников в Черкассах (17)

    (обновлено: )64602
    Дети сообщили, что в черкасской школе началась паника после того, как ученики стали терять сознание. Причину ухудшения состояния детей родителям никто не называет, сообщила мама одной из девочек.
    Мальчик в одной из больниц Черкасс
    vikka.ua

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Пострадавшие ученики сообщили, что после массового обморока в Черкассах в школе номер 8 началась паника, у многих детей чувствовалась дрожь в теле, кружилась голова, пишет местное издание vikka.ua.

    По словам детей, им стало плохо уже на линейке или после нее.

    Смотрите также: Массовый обморок. Появились первые кадры из черкасской школы

    "Началась паника. Мне стало плохо: почувствовала дрожь в теле, закружилась голова. С моего класса трое детей находятся в реанимации", — рассказала ученица 9 класса Анастасия.

    С Дарьей, которая учится во втором классе, в палате в настоящее время находится мама Марианна. По ее словам, о том, что ребенку стало плохо, сообщила учительница. Причину ухудшения состояния детей им никто не называет.

    Семилетний Ростислав поделился воспоминаниями: "Болела голова, завертелось в голове, заболел живот. Дети падали по одному. У меня еще болит живот и слабость".

    vikka.ua
    Дети в одной из больниц Черкасс

    Его мама Татьяна говорит, что мальчику в больнице оказали первую помощь. "Утром все было хорошо. Сейчас ждем результаты анализов. Врачи сказали, что к вечеру останемся под наблюдением", — добавила женщина.

    Отравление детей в Черкассах, 8 мая 2018
    dsns.gov.ua
    Из школы - в реанимацию. Подробности массового отравления детей в Черкассах

    Тринадцатилетняя Александра стала чувствовать себя плохо уже после первого урока. Девочка также рассказала о произошедшем: "На линейке, помню, как упала девочка, потом вторая, третья. Меня еще немного тошнит, болит голова, слабость".

    Дети, чье состояние с самого начала не было тяжелым, рассказали, что в больнице им дали активированный уголь, взяли анализы и попросили соблюдать диету. 

    В Черкассах во вторник произошло массовое отравление, дети начали падать в обморок прямо во время школьной линейки. В больницу сначала попали три ребенка, потом 42, а позже, по данным ГСЧС, число госпитализированных возросло до 55 (53 ребенка и два учителя). И. о. министра здравоохранения сообщила о 52 госпитализированных. Возбуждено уголовное дело, президент Петр Порошенко поручил принять меры, чтобы установить причину массового отравления.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    День победы. Архивное фото
    День Победы: без красного знамени и без памяти
    Отравление детей в Черкассах, 8 мая 2018
    Массовое отравление школьников в Черкассах
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    Певец MELOVIN (Украина) на церемонии открытия 63-го международного конкурса песни Евровидение - 2018 в Лиссабоне
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина