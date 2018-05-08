"Падали по одному". Дети о ЧП в черкасской школе

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Пострадавшие ученики сообщили, что после массового обморока в Черкассах в школе номер 8 началась паника, у многих детей чувствовалась дрожь в теле, кружилась голова, пишет местное издание vikka.ua.

По словам детей, им стало плохо уже на линейке или после нее.

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"Началась паника. Мне стало плохо: почувствовала дрожь в теле, закружилась голова. С моего класса трое детей находятся в реанимации", — рассказала ученица 9 класса Анастасия.

С Дарьей, которая учится во втором классе, в палате в настоящее время находится мама Марианна. По ее словам, о том, что ребенку стало плохо, сообщила учительница. Причину ухудшения состояния детей им никто не называет.

Семилетний Ростислав поделился воспоминаниями: "Болела голова, завертелось в голове, заболел живот. Дети падали по одному. У меня еще болит живот и слабость".

vikka.ua Дети в одной из больниц Черкасс

Его мама Татьяна говорит, что мальчику в больнице оказали первую помощь. "Утром все было хорошо. Сейчас ждем результаты анализов. Врачи сказали, что к вечеру останемся под наблюдением", — добавила женщина.

Тринадцатилетняя Александра стала чувствовать себя плохо уже после первого урока. Девочка также рассказала о произошедшем: "На линейке, помню, как упала девочка, потом вторая, третья. Меня еще немного тошнит, болит голова, слабость".

Дети, чье состояние с самого начала не было тяжелым, рассказали, что в больнице им дали активированный уголь, взяли анализы и попросили соблюдать диету.

В Черкассах во вторник произошло массовое отравление, дети начали падать в обморок прямо во время школьной линейки. В больницу сначала попали три ребенка, потом 42, а позже, по данным ГСЧС, число госпитализированных возросло до 55 (53 ребенка и два учителя). И. о. министра здравоохранения сообщила о 52 госпитализированных. Возбуждено уголовное дело, президент Петр Порошенко поручил принять меры, чтобы установить причину массового отравления.