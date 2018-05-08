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    Из школы - в реанимацию. Подробности массового отравления детей в Черкассах

    Тема:

    Массовое отравление школьников в Черкассах (14)

    (обновлено: )24810
    В Черкассах 11 школьников попали в реанимацию, потеряв сознание на школьной линейке. Всего отравились более 50 человек. Версии ЧП разные — распыление в воздухе какого-то вещества или испарения канализационного коллектора.
    Отравление детей в Черкассах, 8 мая 2018
    dsns.gov.ua

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    В реанимацию со школьной линейки

    В Черкассах во вторник произошло массовое отравление детей. Учащиеся школы №8 начали терять сознание прямо на линейке. Сначала в больницу "скорая" забрала троих с жалобами на тошноту и головокружение, однако позднее число детей начало увеличиваться.

    Как сообщил помощник начальника управления ГУ ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко, все пострадавшие ученики 2-7 классов Черкасской 8-й общеобразовательной школы. Предварительный диагноз у всех пострадавших — отравление неизвестным веществом.

    dsns.gov.ua
    Отравление детей в Черкассах, 8 мая 2018

    На месте отравления детей в Черкассах, 8 мая 2018
    facebook.com/MNSCHERKASY
    Отравление школьников в Черкассах: подробности от спецкора
    По состоянию на 14.30, в лечебные учреждения Черкасс госпитализировали 53 ученика и 2 учителя. Из них 11 детей находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном и легком состоянии. Основная часть детей находится в областной больнице, другая часть, потому что не хватает места, находится в первой городской.

    По данным спасателей, на территории школы были проведены замеры воздуха на содержание опасных химических веществ. Превышений содержания химических веществ более предельно допустимой концентрации обнаружено не было (аммиак — 0 мг/м3; хлор — 0 мг/м3, сероводород — 0 мг/м3, горючие газы — 0 мг/м3). Уровень кислорода в воздухе — 20,9% (при норме — от 19 до 23%).

    Также лаборатория Госпотребслужбы взяла пробы воды из системы централизованного водоснабжения школы и бутилированной питьевой воды для исследования на содержание опасных веществ. Объявить результаты исследования проб планируют сегодня.

    На месте отравления детей в Черкассах, 8 мая 2018
    ck.dsns.gov.ua
    Массовый обморок. Появились первые кадры из черкасской школы
    На данный момент работа школы приостановлена. Местные власти также создали штаб в связи с ЧП.

    Версии ЧП

    По данным и.о.главы Минздрава Ульяны Супрун, у всех пострадавших в Черкассах наблюдается ингаляционная токсическая реакция.

    "Отравление произошло локально на территории школы, где проходила линейка. За ее пределами пострадавших нет. Пострадавшие дети — разного возраста и отравились на улице или в помещении школы", — написала Супрун на своей странице в Facebook.

    Наряду с этим местные СМИ строят свои предположения, а спасатели выдвигают возможные версии.

    По информации черкасских сайтов, школа №8 расположена неподалеку от воинской части, где также потеряли сознание двое военных из автобата. Местные журналисты сообщают, что причиной отравления, возможно, стал газообразный выброс с предприятия или вследствие разгерметизации автоцистерны с химикатами. 

    "Есть несколько вариантов – выброс из одного из промышленных предприятий или разгерметизация автомобильной цистерны, перевозившей химикаты. Возможно, выброс был еще вчера, но вследствие вчерашнего ливня вещества могли осесть на землю. Какая из версий подтвердится – выяснят специалисты", – сообщил журналист Вадим Комаров vikka.ua. 

    Журналист местного интернет-издания "Обо всем" Александр Рыбалка в свою очередь сообщил, что существует несколько версий отравления, но они не подвтерждены.

    Громкие массовые отравления 2017 года. Инфографика
    РИА Новости
    Громкие массовые отравления 2017 года

    "Но они не подтверждены, говорят среди населения о том, что это либо испарения ртути, или испарения канализационного коллектора. <…> Школа расположена практически в центре города, недалеко от железнодорожного вокзала. Нормальная абсолютно адекватная школа была. Вместе с тем, вызывает подозрение, в том числе и у местного населения, то, что к этой ситуации могут быть причастны военные, поскольку через забор от этой школы находится военная часть", — сказал Рыбалка в эфире радиостанции «Голос Столицы».

    Помощник начальника ГУ ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко заявил, что одной из причин массового отравления детей в школе мог стать тот факт, что в городе прошла гроза и из-за этого забилась канализация в районе железнодорожного вокзала, где и находится учебное заведение. 

    По факту ЧП полиция уже открыла уголовное производство по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины — нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

    ck.dsns.gov.ua
    На месте отравления детей в Черкассах, 8 мая 2018

    На инцидент также быстро отреагировал Киев. Президент Петр Порошенко поручил принять меры, чтобы установить причину массового отравления детей. На место ЧП в срочном порядке вылетели премьер Владимир Гройсман и Супрун, заявившись в белых халатах к пострадавшим детям прямо в больницу.

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    По словам премьера, ни в воздухе, ни в воде ядовитых веществ обнаружено не было, поэтому сейчас специалисты склонны к версии, что произошло распыление како-то вредного вещества во время проведения школьной линейки.

    "Ситуация полностью под контролем. По предварительной версии, произошло локальное распыления какого-то вещества. Правоохранители работают", — сказал глава Кабмина.

    Массовое отравление детей в Черкассах. Появились видео с места ЧП
    канал Nik Faist в youtube
    Массовое отравление детей в Черкассах. Появились видео с места ЧП

    Инцидент в Новомосковске

    Одновременно с ЧП в Черкассах в Новомосковске Днепропетровской области стало плохо ученикам школы №6. В ходе школьной линейки ухудшилось состояние у 19 детей разного возраста. Все дети, которые почувствовали недомогание, учились в разных классах и перед мероприятием еще не посещали школьную столовую. 

    "15-ти ученикам медиками был поставлен диагноз вегето-сосудистый пароксизм. Еще одну девочку 2005 года рождения доставили в больницу. После оказанной медицинской помощи ребенка передали родителям", — сообщили в Новомосковском отделении полиции.

    По факту инцидента начато досудебное расследование по ч. I ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УКУ.

    При этом Гройсман заявил, что инцидент в Новомосковске не связан с ЧП в Черкассах.

    Владимир Гройсман в facebook
    Владимир Гройсман проведал в Черкассах отравленных школьников

    "Там совсем другая история. Если будет обнаружен заговор — будем говорить об этом публично", — сказал Гройсман.

    По данным материалов открытых источников интернет

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