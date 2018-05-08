Из школы - в реанимацию. Подробности массового отравления детей в Черкассах

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В реанимацию со школьной линейки

В Черкассах во вторник произошло массовое отравление детей. Учащиеся школы №8 начали терять сознание прямо на линейке. Сначала в больницу "скорая" забрала троих с жалобами на тошноту и головокружение, однако позднее число детей начало увеличиваться.

Как сообщил помощник начальника управления ГУ ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко, все пострадавшие ученики 2-7 классов Черкасской 8-й общеобразовательной школы. Предварительный диагноз у всех пострадавших — отравление неизвестным веществом.

dsns.gov.ua Отравление детей в Черкассах, 8 мая 2018

По состоянию на 14.30, в лечебные учреждения Черкасс госпитализировали 53 ученика и 2 учителя. Из них 11 детей находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном и легком состоянии. Основная часть детей находится в областной больнице, другая часть, потому что не хватает места, находится в первой городской.

По данным спасателей, на территории школы были проведены замеры воздуха на содержание опасных химических веществ. Превышений содержания химических веществ более предельно допустимой концентрации обнаружено не было (аммиак — 0 мг/м3; хлор — 0 мг/м3, сероводород — 0 мг/м3, горючие газы — 0 мг/м3). Уровень кислорода в воздухе — 20,9% (при норме — от 19 до 23%).

Также лаборатория Госпотребслужбы взяла пробы воды из системы централизованного водоснабжения школы и бутилированной питьевой воды для исследования на содержание опасных веществ. Объявить результаты исследования проб планируют сегодня.

На данный момент работа школы приостановлена. Местные власти также создали штаб в связи с ЧП.

Версии ЧП

По данным и.о.главы Минздрава Ульяны Супрун, у всех пострадавших в Черкассах наблюдается ингаляционная токсическая реакция.

"Отравление произошло локально на территории школы, где проходила линейка. За ее пределами пострадавших нет. Пострадавшие дети — разного возраста и отравились на улице или в помещении школы", — написала Супрун на своей странице в Facebook.

Наряду с этим местные СМИ строят свои предположения, а спасатели выдвигают возможные версии.

По информации черкасских сайтов, школа №8 расположена неподалеку от воинской части, где также потеряли сознание двое военных из автобата. Местные журналисты сообщают, что причиной отравления, возможно, стал газообразный выброс с предприятия или вследствие разгерметизации автоцистерны с химикатами.

"Есть несколько вариантов – выброс из одного из промышленных предприятий или разгерметизация автомобильной цистерны, перевозившей химикаты. Возможно, выброс был еще вчера, но вследствие вчерашнего ливня вещества могли осесть на землю. Какая из версий подтвердится – выяснят специалисты", – сообщил журналист Вадим Комаров vikka.ua.

Журналист местного интернет-издания "Обо всем" Александр Рыбалка в свою очередь сообщил, что существует несколько версий отравления, но они не подвтерждены.

"Но они не подтверждены, говорят среди населения о том, что это либо испарения ртути, или испарения канализационного коллектора. <…> Школа расположена практически в центре города, недалеко от железнодорожного вокзала. Нормальная абсолютно адекватная школа была. Вместе с тем, вызывает подозрение, в том числе и у местного населения, то, что к этой ситуации могут быть причастны военные, поскольку через забор от этой школы находится военная часть", — сказал Рыбалка в эфире радиостанции «Голос Столицы».

Помощник начальника ГУ ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко заявил, что одной из причин массового отравления детей в школе мог стать тот факт, что в городе прошла гроза и из-за этого забилась канализация в районе железнодорожного вокзала, где и находится учебное заведение.

По факту ЧП полиция уже открыла уголовное производство по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины — нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

ck.dsns.gov.ua На месте отравления детей в Черкассах, 8 мая 2018

На инцидент также быстро отреагировал Киев. Президент Петр Порошенко поручил принять меры, чтобы установить причину массового отравления детей. На место ЧП в срочном порядке вылетели премьер Владимир Гройсман и Супрун, заявившись в белых халатах к пострадавшим детям прямо в больницу.

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По словам премьера, ни в воздухе, ни в воде ядовитых веществ обнаружено не было, поэтому сейчас специалисты склонны к версии, что произошло распыление како-то вредного вещества во время проведения школьной линейки.

"Ситуация полностью под контролем. По предварительной версии, произошло локальное распыления какого-то вещества. Правоохранители работают", — сказал глава Кабмина.

Инцидент в Новомосковске

Одновременно с ЧП в Черкассах в Новомосковске Днепропетровской области стало плохо ученикам школы №6. В ходе школьной линейки ухудшилось состояние у 19 детей разного возраста. Все дети, которые почувствовали недомогание, учились в разных классах и перед мероприятием еще не посещали школьную столовую.

"15-ти ученикам медиками был поставлен диагноз вегето-сосудистый пароксизм. Еще одну девочку 2005 года рождения доставили в больницу. После оказанной медицинской помощи ребенка передали родителям", — сообщили в Новомосковском отделении полиции.

По факту инцидента начато досудебное расследование по ч. I ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УКУ.

При этом Гройсман заявил, что инцидент в Новомосковске не связан с ЧП в Черкассах.

Владимир Гройсман в facebook Владимир Гройсман проведал в Черкассах отравленных школьников

"Там совсем другая история. Если будет обнаружен заговор — будем говорить об этом публично", — сказал Гройсман.

По данным материалов открытых источников интернет