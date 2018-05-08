Массовое отравление в Черкассах. Гройсман сообщил о состоянии детей

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Состояние всех госпитализированных с отравлением в школе в Черкассах детей и педагогов удовлетворительное, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

Напомним, во вторник в школе в городе Черкассы произошло массовое отравление детей, они начали падать в обморок прямо во время линейки. В больницу сначала попали три ребенка, потом 42, а позже число госпитализированных возросло до 55. Возбуждено уголовное дело, президент Петр Порошенко поручил принять меры, чтобы установить причину массового отравления. По данным ГСЧС, еще одно массовое отравление произошло на школьной линейке в Новомосковске Днепропетровской области, где стало плохо почти двум десяткам учеников.

"В Черкасской областной детской больнице совместно с Ульяной Супрун (исполняющая обязанности главы Минздрава — ред.), Николаем Чечеткиным (главой Госслужбы по ЧС — ред.) и группой врачей посетили детей, пострадавших в результате отравления. Состояние всех стабильное, в сознании, чувствуют себя удовлетворительно", — написал Гройсман во вторник в Facebook.

Он сообщил, что врачи сработали оперативно и профессионально. Все анализы сданы. Рисков нет. Причины отравления выясняются.