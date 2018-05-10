Днепр: скандал с музыкальными школами помог... незначительно

РИА Новости Украина

Мэрия готовится "оптимизировать" содержание муниципальных музыкальных школ в Днепре. Суть реформы, какими бы словами она ни маскировалась, – выведение сети образовательных учреждений на фактическую самоокупаемость, что резко увеличивает стоимость обучения в музшколах для большинства учеников, пишет газета "Горожанин".

Большая "оптимизация" только готовится, а в ручном режиме она реализуется через сами музыкальные школы и зависимых от мэрии их директоров. В школу сверху жестко в телефонном режиме спускается рекомендуемая сумма оплаты, которую там оформляют в качестве письма в департамент гумполитики, но уже от имени самой школы. Почти как в перефразированной поговорке: и овец зарезали, и волки ни при чем.

Комментарий мэра

В горсовете состоялось экстренное заседание общественного совета, на котором обсуждали вопрос о повышении стоимости обучения в музыкальных школах. Общественность и чиновники общего языка не нашли. Тем не менее в повестку дня прошедшей сессии горсовета вопрос об утверждении нового положения о правилах оплаты обучения детей в музыкальных школах не попал.

А после сессии ситуацию с повышением оплаты в музыкальных школах взялся прокомментировать мэр Борис Филатов.

"У меня один вопрос: откуда взялась цифра 1500 гривен? Я все пытаюсь выяснить и не могу понять, кто это запустил. Где это записано? В какой концепции? В каком нормативном документе? В каком распоряжении? Знаете, на сарае тоже что-то написано, но там дрова лежат. Поэтому просьба огромная, в том числе и к членам общественного совета, не развивать эту тему, — сказал Филатов. – Я признаю, что у профильного департамента нет соответствующей правильной коммуникации с территориальной громадой. То есть они принимают решение, а потом бегают и оправдываются, что на самом деле они думали другое, а получилось как всегда".

Мэр настойчиво попросил журналистов не распространять информацию, которая не соответствует действительности. А именно такой он считает информацию о повышении оплаты до 1500 гривен.

"У меня простая логика. Сейчас объясню. Мы хотим иметь все и сразу. И дорогу на Гидропарковой, и нормальный подвижной состав, и в троллейбусе ездить за 1,5 гривны. Мы хотим все, но при этом не хотим сокращать расходы, — объясняет Борис Филатов. – Гуманитарный блок обходится бюджету в 1,5 миллиарда гривен в среднем. И действительно в нем есть проблемы. Другое дело, что из-за опять же отсутствия коммуникации мы не можем объяснить этого. Вы знаете, к примеру, что учителям музыкальных школ доплачивают "в карман"? А знаете, что старшие медсестры, гардеробщики и огромное количество вспомогательного сопутствующего персонала в штатах школ – это "одуванчики". И почему мы закрываем на это глаза и делаем вид, что эту проблему не нужно решать?"

В качестве примера мэр принялся рассказывать о коллективе бандуристов в одной из музыкальных школ. По всей видимости, этой информацией его снабдили в департаменте гумполитики.

gazeta.dp.ua Музыканты на улицах Днепра

"Пока настроение лирическое, расскажу вам про бандуристов. Есть востребованные специальности, есть невостребованные. Например, детей хотят учить игре на гитаре и фортепиано, но не хотят учить национальному инструменту бандуре. Мы не можем сократить эти группы, потому что там должно быть четыре человека. Детей в группах нет. Что делают некоторые преподаватели? Они платят якобы за то, что там есть дети. Группа бандуристов существует только на бумаге! – возмутился мэр. — Четыре человека, которые ничему не учатся. При этом преподаватель показывает, что у него есть группа, получает зарплату на карточку. Часть этой зарплаты он платит за якобы обучение детей, которых нет, а разницу кладет в карман. Представьте себе, если мы сократим группу бандуристов. Все начнут говорить, что Филатов – людоед, уничтожает обучение национальному украинскому инструменту. Но мы же знаем, что бандуристов нет! Почему мы закрываем на эту проблему глаза? Давайте проблемы решать вместе".

"Позвольте нам хотя бы в этих ситуациях каким-то образом проводить оптимизацию, — продолжил Борис Филатов. — Такого количества музыкальных и спортивных школ нет ни в одном городе Украины. Не хочу сказать, что это плохо… Мировая практика говорит о том, что нет такого, чтобы трое детей одной семьи посещали за муниципальный счет занятия по английскому языку, рисование, танцы, музыку и конный спорт, и за все это платит городской бюджет. В лучшем случае из бюджета оплачивается один курс. Не говорю, что мы должны все эти вопросы ликвидировать под нож, но по крайней мере дайте нам возможность разобраться, а не сразу же бегать и кричать по поводу 1500 гривен".

Мы из этого монолога поняли, что расходы на гуманитарную сферу, в частности на образование и воспитание детей, все же будут сокращены. А что поняли вы?

Кстати говоря, никто в мэрии так и не объяснил, зачем нужно было лишать знаменитую детскую флотилию Днепра учебных помещений в центре города. Теперь кабинеты флотилии принадлежат не детям, а чиновникам. Это тоже оптимизация?

Вторая серия

4 мая вице-мэр Александр Шикуленко был вынужден дать срочную закрытую пресс-конференцию по теме музыкальных школ, на которую были приглашены лишь некоторые избранные СМИ.

Необходимость такой пресс-конференции и некой "смены курса" продиктована тем, что зарегистрирована электронная петиция горожан в адрес мэрии, в которой люди просят не экспериментировать с музыкальными школами. Менее чем за неделю петиция набрала больше половины необходимых голосов. Шум в городе из-за "оптимизаторских" потуг чиновников вокруг музыкальных школ поднялся серьезный. Поэтому департамент гумполитики был вынужден нажать на тормоза.

Далее цитируем по газете горсовета "Наше мисто":

В своем интервью Александр Шикуленко полностью опроверг вышеизложенную информацию (Об изменении системы оплаты музыкальных школ. – Горожанин), назвав ее "слухами" и "сплетнями" (Хотя соответствующий проект решения горсовета до сих пор висит на официальном сайте мэрии. – Горожанин).

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"Мы очень не довольны обучением в днепровских детских музыкальных школах, — признался Александр Шикуленко. – Не более 7,7 процентов выпускников продолжают свое обучение в специальных музыкальных учебных заведениях. Примерно такое же количество детей участвуют в городских мероприятиях. Конечно, это не радует. В то же время, мне известно, что многие родители, помимо обычных уроков, берут у тех же педагогов частные. Платят примерно 200 гривен в час, и эти деньги, разумеется, идут в карман учителям, а не на развитие школ. Мы решили в корне поменять эту ситуацию.

Родители, для вас с нового учебного года ничего не поменяется! Просто теперь за индивидуальные занятия вы будете платить в кассу школы. Часть педагогов восприняла это нововведение в штыки и стали против него бороться. Отсюда – раздувание проблемы с цифрами.

Обещаю, что ни одна музыкальная школа не закроется. А плата за обучение останется на прежнем уровне – 210 гривен. Ну а те деньги, которые будут выручены за дополнительные занятия, пойдут на ремонт и развитие этих же школ".

Из этого монолога следует, что по меньшей мере до конца нынешнего 2018 года стоимость обучения в музыкальных школах не изменится. А что будет дальше – знает только мэрия…