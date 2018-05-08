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    В Черкассах растет число госпитализированных школьников с отравлением

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    Массовое отравление школьников в Черкассах (19)

    (обновлено: )40702
    По информации ГСЧС, по состоянию на 18.00, в лечебные учреждения города Черкассы госпитализированы 53 ученика и 4 учителя, из них 11 детей находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном и легком состоянии.
    Дети в одной из больниц Черкасс
    vikka.ua

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Число госпитализированных в школе в Черкассах возросло с 55 до 57 человек, большинство из них дети, говорится в сообщении на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

    Отравление детей в Черкассах, 8 мая 2018
    dsns.gov.ua
    Из школы - в реанимацию. Подробности массового отравления детей в Черкассах

    По данным ГСЧС, в Черкассах во вторник утром произошло массовое отравление, дети начали падать в обморок прямо во время школьной линейки. В больницу сначала попали три ребенка, потом 42, а позже число госпитализированных возросло до 55 человек (из них 53 детей и двое учителей). Возбуждено уголовное дело, президент Петр Порошенко поручил принять меры, чтобы установить причину массового отравления. На месте уже побывал премьер Владимир Гройсман, он не исключил, что во время мероприятий в школе в Черкассах могли распылить какое-то вещество.

    "По состоянию на 18.00, в лечебные учреждения города Черкассы госпитализированы 53 ученика и 4 учителя. Из них 11 детей находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном и легком состоянии", — говорится в сообщении.

    В свою очередь Минздрав Украины сообщает на своем сайте, что у детей и взрослых наблюдается ингаляционная токсическая реакция, в общей сложности в областную больницу обратились 94 ребенка, из них более 50 человек были госпитализированы.

    "Установлено, что отравление произошло локально на территории, где проходила линейка, — пострадавших за пределами школы нет. Ожидаем результатов анализов почвы, воды и воздуха", — говорится в сообщении Минздрава.

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