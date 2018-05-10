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    Общество

    Отравление детей Черкассах: озвучены три источника инфекции

    Тема:

    Массовое отравление школьников в Черкассах (23)

    (обновлено: )63901
    Как сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, рядом со школой находится три вероятных источника токсических веществ - городская канализация, военная часть и гаражный кооператив.
    Больница, где находятся отравившиеся в Черкассах дети
    facebook.com/volodymyrgroysman

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Рядом со школой в Черкассах, где массово отравились дети, находятся три вероятных источника токсических веществ.

    Отравление детей в Черкассах, 8 мая 2018
    dsns.gov.ua
    Из школы - в реанимацию. Подробности массового отравления детей в Черкассах

    Об этом во время брифинга в Кабмине в четверг сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, озвучив предварительные результаты токсикологических экспертиз, проведенных медиками.

    "На сегодня количество пострадавших — 54 человека. Их состояние уже нормальное, они в обычных палатах. Они едят, ходят, говорят. Один человек остается в реанимации. Но он обратился за помощью позже остальных — в конце дня", — отметила Супрун.

    По ее словам, рядом со школой находится три вероятных источника токсических веществ — городская канализация, военная часть и гаражный кооператив. Среди отравившихся  —только учащиеся данной школы и двое взрослых, которые помогали детям.

    И.о. министра добавила, что у школы взяты пробы грунта, воды и воздуха и пока что никаких токсичных веществ в данных пробах обнаружено не было.

    "Возможно, это было что-то действующее временно, вещество быстро вывелось из организма", — сказала Супрун.

    Во вторник, 8 мая, в Черкассах произошло массовое отравление в школе, дети начали падать в обморок прямо во время линейки. В больницу сначала попали три ребенка, потом 42, а позже число госпитализированных возросло до 57 человек (53 ребенка и 4 учителя). По данным медиков, у детей и взрослых, доставленных в медучреждения, наблюдается ингаляционная токсическая реакция.

    Читайте также: Из школы — в реанимацию. Подробности массового отравления детей в Черкассах

    Также во вторник в Новомосковске Днепропетровской области на линейке в средней школе №6 стало плохо почти двум десяткам учеников. Медики констатировали у 18 детей вегетососудистый пароксизм, их не госпитализировали, оказав помощь на месте. 

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