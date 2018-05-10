Отравление детей Черкассах: озвучены три источника инфекции

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Рядом со школой в Черкассах, где массово отравились дети, находятся три вероятных источника токсических веществ.

Об этом во время брифинга в Кабмине в четверг сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, озвучив предварительные результаты токсикологических экспертиз, проведенных медиками.

"На сегодня количество пострадавших — 54 человека. Их состояние уже нормальное, они в обычных палатах. Они едят, ходят, говорят. Один человек остается в реанимации. Но он обратился за помощью позже остальных — в конце дня", — отметила Супрун.

По ее словам, рядом со школой находится три вероятных источника токсических веществ — городская канализация, военная часть и гаражный кооператив. Среди отравившихся —только учащиеся данной школы и двое взрослых, которые помогали детям.

И.о. министра добавила, что у школы взяты пробы грунта, воды и воздуха и пока что никаких токсичных веществ в данных пробах обнаружено не было.

"Возможно, это было что-то действующее временно, вещество быстро вывелось из организма", — сказала Супрун.

Во вторник, 8 мая, в Черкассах произошло массовое отравление в школе, дети начали падать в обморок прямо во время линейки. В больницу сначала попали три ребенка, потом 42, а позже число госпитализированных возросло до 57 человек (53 ребенка и 4 учителя). По данным медиков, у детей и взрослых, доставленных в медучреждения, наблюдается ингаляционная токсическая реакция.

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Также во вторник в Новомосковске Днепропетровской области на линейке в средней школе №6 стало плохо почти двум десяткам учеников. Медики констатировали у 18 детей вегетососудистый пароксизм, их не госпитализировали, оказав помощь на месте.