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    Только отремонтировали. В Сумской области ветер снес крышу школы

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    В прокуратуре Сумской области сообщили, что ремонт школы был начат еще в 2017 году, однако в ночь с 7 на 8 мая 2018 года порывом ветра сорвало крышу здания.
    Сорванная ветром крыша школы
    sumy.gp.gov.ua

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Белопольским отделом Конотопской местной прокуратуры начато уголовное производство по факту возможного присвоения средств при ремонте кровли в Николаевской специализированной школе I-III ступеней Белопольского района Сумской области.

    Об этом сообщает прокуратура Сумской области.

    Сведения внесены по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

    Как отметил заместитель руководителя Конотопской местной прокуратуры Александр Винников, ремонт школы начат в 2017 году, однако в ночь с 7 на 8 мая текущего года порывом ветра сорвало крышу здания. Следовательно, в рамках уголовного производства устанавливаются причины, которые привели к повреждению кровли школы.

    Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, на месте происшествия работают сотрудники прокуратуры и полиции. По результатам собранных доказательств будет принято соответствующее процессуальное решение.

    Ранее сообщалось, что сотрудник СБУ Александр Карамушка, обвиняемый в получении взятки и хранении наркотиков, вышел из-под стражи после внесения залога.

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