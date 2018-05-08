Только отремонтировали. В Сумской области ветер снес крышу школы

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Белопольским отделом Конотопской местной прокуратуры начато уголовное производство по факту возможного присвоения средств при ремонте кровли в Николаевской специализированной школе I-III ступеней Белопольского района Сумской области.

Об этом сообщает прокуратура Сумской области.

Сведения внесены по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Как отметил заместитель руководителя Конотопской местной прокуратуры Александр Винников, ремонт школы начат в 2017 году, однако в ночь с 7 на 8 мая текущего года порывом ветра сорвало крышу здания. Следовательно, в рамках уголовного производства устанавливаются причины, которые привели к повреждению кровли школы.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, на месте происшествия работают сотрудники прокуратуры и полиции. По результатам собранных доказательств будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что сотрудник СБУ Александр Карамушка, обвиняемый в получении взятки и хранении наркотиков, вышел из-под стражи после внесения залога.