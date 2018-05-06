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    Супрун разъяснила, можно ли хрустеть пальцами

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (351)

    (обновлено: )86
    По информации и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, результаты большинства исследований указывают на то, что похрустывания не является вредным, если во время него вы не чувствуете боли и дискомфорта.
    Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Медики не имеют убедительных доказательств связи между похрустывания суставов и артритом, написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

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    Она добавила, что результаты большинства исследований указывают на то, что похрустывания не является вредным, если во время него вы не чувствуете боли и дискомфорта.

    "Поэтому если после прочтения этого поста у вас возникло сильное желание "похрустеть" пальцами — не ограничивайте себя. Но и не злоупотребляйте, ведь существуют исследования, которые указывают, что из-за чрезмерного похрустывания суставами может возникать припухлость рук и мышечная слабость", — добавила Супрун.

    Также в. о. министра разъяснила, что по одной из теорий, звук хруста может возникать вследствие лопание пузырьков газа, образующихся в синовиальной жидкости.

    Эта жидкость заполняет полость между суставами и предотвращает возникновение трения. Вещество в своем составе также содержит газы и когда вы двигаете сустав, из-за увеличения пространства, изменение давления и разную плотность газов, из них образуются пузырьки, при лопание создают звук хруста.

    Однако среди ученых до сих пор нет 100% уверенности, что это происходит именно так.

    Еще интереснее неформальное исследование американского доктора Дональда Унгера. Он провел эксперимент — около 50 лет хрустел суставами дважды в день только на левой руке. Ученый хотел проверить будут ли возникать разногласия между руками.

    По его подсчетам, это произошло около 36 500 раз. После завершения эксперимента, у ученого не обнаружили симптомов артрита и вообще каких-либо различий. За это исследование Унгер стал лауреатом "Шнобелевской" премии. 

     

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