Супрун разъяснила, можно ли хрустеть пальцами

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Медики не имеют убедительных доказательств связи между похрустывания суставов и артритом, написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

Она добавила, что результаты большинства исследований указывают на то, что похрустывания не является вредным, если во время него вы не чувствуете боли и дискомфорта.

"Поэтому если после прочтения этого поста у вас возникло сильное желание "похрустеть" пальцами — не ограничивайте себя. Но и не злоупотребляйте, ведь существуют исследования, которые указывают, что из-за чрезмерного похрустывания суставами может возникать припухлость рук и мышечная слабость", — добавила Супрун.

Также в. о. министра разъяснила, что по одной из теорий, звук хруста может возникать вследствие лопание пузырьков газа, образующихся в синовиальной жидкости.

Эта жидкость заполняет полость между суставами и предотвращает возникновение трения. Вещество в своем составе также содержит газы и когда вы двигаете сустав, из-за увеличения пространства, изменение давления и разную плотность газов, из них образуются пузырьки, при лопание создают звук хруста.

Однако среди ученых до сих пор нет 100% уверенности, что это происходит именно так.

Еще интереснее неформальное исследование американского доктора Дональда Унгера. Он провел эксперимент — около 50 лет хрустел суставами дважды в день только на левой руке. Ученый хотел проверить будут ли возникать разногласия между руками.

По его подсчетам, это произошло около 36 500 раз. После завершения эксперимента, у ученого не обнаружили симптомов артрита и вообще каких-либо различий. За это исследование Унгер стал лауреатом "Шнобелевской" премии.

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