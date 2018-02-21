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    Происшествия

    В Ровно автомобиль влетел в здание банка. Водитель погиб

    (обновлено: )19010
    Отметим, что 24-летний местный житель за рулем Mercedes-Benz, двигаясь из центра города, въехал в здание банка. В результате транспортное средство зажало между помещением и деревом.
    ДТП в Ровно
    Пресс-служба Национальной полиции Киева

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. В Ровно, на улице Соборная в ДТП погиб молодой парень. Авария произошла сегодня, 21 февраля, около пяти часов утра.

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    "Следственно-оперативная группа предварительно установила, что 24-летний местный житель за рулем Mercedes-Benz, двигаясь из центра города, въехал в здание банка. В результате  транспортное средство зажало между помещением и деревом", – сообщает ровенская полиция.

    Вследствие столкновения водитель, который микроавтобусом перевозил хлеб, погиб на месте. Спасатели, прибыв на место происшествия, вытащили авто с помощью троса на проезжую часть и деблокировали тело погибшего из покореженного авто.

    По факту ДТП начато досудебное расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

    Напомним, 18 октября прошлого года Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора.

    Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия", Алене Зайцевой, которая была за рулем внедорожника, грозит до десяти лет лишения свободы.

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