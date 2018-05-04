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    В Ровно погиб военный-контрактник

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    По информации пресс-службы управления оперативного командования Запад, в одной из частей Ровенского гарнизона военнослужащий-контрактник во время неосторожного обращения с оружием получил огнестрельное ранение.
    Боец ВСУ. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В одной из частей Ровенского гарнизона военнослужащий-контрактник погиб от огнестрельного ранения, полученного во время неосторожного обращения с оружием, сообщает пресс-служба управления оперативного командования Запад в пятницу.

    Нашивка на форме украинского военного
    Сергей Дивеев/Facebook
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    "В одной из частей Ровенского гарнизона военнослужащий военной службы по контракту во время неосторожного обращения с оружием получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью", — говорится в сообщении.

    По данному факту командованием воинской части назначено служебное расследование, результаты которого будут обнародованы. В командовании Запад отметили, что военнослужащий характеризовался с положительной стороны.

    Ранее сообщалось, что в Николаеве военнослужащий полка особого назначения ВВС Украины снял момент собственного самоубийства на свой мобильный телефон.

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