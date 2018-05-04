В Ровно погиб военный-контрактник

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В одной из частей Ровенского гарнизона военнослужащий-контрактник погиб от огнестрельного ранения, полученного во время неосторожного обращения с оружием, сообщает пресс-служба управления оперативного командования Запад в пятницу.

"В одной из частей Ровенского гарнизона военнослужащий военной службы по контракту во время неосторожного обращения с оружием получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью", — говорится в сообщении.

По данному факту командованием воинской части назначено служебное расследование, результаты которого будут обнародованы. В командовании Запад отметили, что военнослужащий характеризовался с положительной стороны.

Ранее сообщалось, что в Николаеве военнослужащий полка особого назначения ВВС Украины снял момент собственного самоубийства на свой мобильный телефон.