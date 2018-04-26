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    В Донбассе за сутки пострадали более десяти военных

    (обновлено: )12421
    По информации Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки в Донбассе произошло 76 обстрелов позиций украинских военных, одиннадцать из них были ранены или получили боевые травмы.
    Авдеевка, Донбасс
    Associated Press Inna Varenytsia

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Вооруженные силы Украины заявили, что зафиксировали 76 случаев обстрела своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, 11 военнослужащих пострадали.

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    Как сообщает в четверг пресс-центр военной спецоперации в Донбассе, за прошедшие сутки ими зафиксировано "76 обстрелов позиций ВСУ". "Вследствие вражеского огня восемь украинских защитников получили ранения. Еще трое наших военнослужащих получили боевые травмы", — говорится в сообщении.

    Добавляется, что пострадавшие были доставлены в медучреждения, где им оказали всю необходимую помощь.

    По данным пресс-центра, на луганском направлении огонь велся из реактивных систем залпового огня, 152- и 122-миллиметровой артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, стрелкового оружия, танка, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

    На донецком направлении против ВСУ при обстрелах использовались 120- и 82-миллиметровые минометы, гранатометы, стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы, вооружение БМП и противотанковый ракетный комплекс.

    Накануне пресс-центр спецоперации в Донбассе сообщал, что при 33 обстрелах опорных пунктов украинской армии пятеро военнослужащих получили ранения.

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    Напомним, начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко пообещал экстренно призвать в армию до 100 тысяч резервистов в случае обострения ситуации в зоне проведения военной спецоперации в Донбассе.

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