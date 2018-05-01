В Донбассе покончил с собой военный

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. В Донбассе покончил с собой украинский военнослужащий, сообщил во время брифинга первый заместитель командующего Объединенными силами генерал-майор Валерий Залужный, передает штаб ООС на странице в Facebook.

"Утром 30 апреля покончил жизнь самоубийством один военнослужащий. Предварительной причиной самоубийства стала неразделенная любовь", — говорится в сообщении.

По его словам, на месте работала следственная группа Национальной полиции. На данный момент идет расследование.

"Командование Объединенных сил проведет детальное расследование, его результаты будут обнародованы", — отметил Залужный.

Как сообщалось ранее, за сутки в Донбассе были ранены четыре украинских военных.