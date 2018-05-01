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    В Донбассе покончил с собой военный

    (обновлено: )30682
    Как сообщил первый заместитель командующего Объединенными силами, покончил жизнь самоубийством один военнослужащий, предварительной причиной самоубийства стала неразделенная любовь.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. В Донбассе покончил с собой украинский военнослужащий, сообщил во время брифинга первый заместитель командующего Объединенными силами генерал-майор Валерий Залужный, передает штаб ООС на странице в Facebook.

    Нашивка на форме украинского военного
    Сергей Дивеев/Facebook
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    "Утром 30 апреля покончил жизнь самоубийством один военнослужащий. Предварительной причиной самоубийства стала неразделенная любовь", — говорится в сообщении.

    По его словам, на месте работала следственная группа Национальной полиции. На данный момент идет расследование.

    "Командование Объединенных сил проведет детальное расследование, его результаты будут обнародованы", — отметил Залужный.

    Как сообщалось ранее, за сутки в Донбассе были ранены четыре украинских военных.

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