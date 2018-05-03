Военный открыл стрельбу под Киевом

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В центре Обухова Киевской области произошла стрельба на остановке общественного транспорта. За медицинской помощью пока ни один из участников не обращался, сообщает пресс-служба областной полиции.

"На остановке общественного транспорта возник конфликт с участием перевозчиков. Чтобы унять толпу, участник АТО, который находился в салоне маршрутки, достал наградное оружие и сделал выстрел вверх", — говорится в сообщении.

Согласно информации, полицейским пришлось произвести предупредительный выстрел из автомата, чтобы обезоружить мужчину.

"В настоящее время около 15 участников происшествия находятся в местном отделении полиции. Правоохранители опрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства. За медицинской помощью пока ни один из участников не обращался. Решается вопрос о предоставлении правонарушению правовой квалификации", — говорится в сообщении.

Напомним, в Тернополе мужчина обстрелял ночью из пневматического оружия компанию молодых людей, которые громко разговаривали во дворе дома.