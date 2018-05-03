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    Военный открыл стрельбу под Киевом

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    Как отмечается, в настоящее время около 15 участников происшествия находятся в местном отделении полиции. Правоохранители опрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В центре Обухова Киевской области произошла стрельба на остановке общественного транспорта. За медицинской помощью пока ни один из участников не обращался, сообщает пресс-служба областной полиции.

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    "На остановке общественного транспорта возник конфликт с участием перевозчиков. Чтобы унять толпу, участник АТО, который находился в салоне маршрутки, достал наградное оружие и сделал выстрел вверх", — говорится в сообщении.

    Согласно информации, полицейским пришлось произвести предупредительный выстрел из автомата, чтобы обезоружить мужчину.

    "В настоящее время около 15 участников происшествия находятся в местном отделении полиции. Правоохранители опрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства. За медицинской помощью пока ни один из участников не обращался. Решается вопрос о предоставлении правонарушению правовой квалификации", — говорится в сообщении.

    Напомним, в Тернополе мужчина обстрелял ночью из пневматического оружия компанию молодых людей, которые громко разговаривали во дворе дома.

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