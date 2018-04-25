Ветераны АТО на гражданке: почему суицид — единственный выход

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Глава Комитета Верховной Рады по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью Александр Третьяков, лоббист создания очередного министерства по делам ветеранов, сообщил, что за четыре года со дня начала АТО более 1000 участников боевых действий совершили суицид. И предупредил, что это еще не предел. Но при этом, он промолчал о том, что государство ровным ничего не предпринимает для реабилитации бывших воинов.

Не боевые потери

Недавно в Польше в лесу нашли повешенным ветерана АТО 23-летнего Дениса Лучищак из села Медвежье во Львовской области. Денис Лучищак был призван на срочную военную службу осенью в 2013 году. Продолжил службу по контракту в зоне боевых действий на Востоке Украины в войсках противовоздушной обороны. Демобилизовался в 2016 году. Занимался волонтерской деятельностью.

В марте этого года выехал на работу в Польшу, чтобы, по словам его друзей, заработать на учебу младшей сестры, которая заканчивала школу. 26 марта он пропал. Позже его нашли местные жители. Все, кто знал покойного, отмечают его добрый нрав, добросовестное отношение к обязанностям. Но не могут понять причину суицида.

Нардеп Александр Третьяков, заявил, что эта война в корне отличается от войны, которая была в Афганистане.

"Если в Афганистане применялось стрелковое оружие, то на Донбассе — артиллерийское. И, естественно, все психологические травмы связаны больше с этим. А это еще труднее для солдат. У многих есть контузии", — сказал он.

Третьяков добавил, что по состоянию на 2 апреля количество участников АТО составляет 329500 человек, средний возраст ветеранов — 35 лет, и они социально очень активны, у них обострено чувство справедливости.

Армия суицида

Собственно, не только ветераны АТО сводят счеты с жизнью. По данным военного прокурора Анатолия Матиоса, в вооруженных силах Украины ситуация не лучше. В неделю два-три бойца идут на самоубийство.

По данным военного прокурора, прохождение участниками АТО психологической реабилитации является обязательным, но в 2017 году уровень их обеспечения такой услугой со стороны государства составил лишь 0,1% от общего количества.

"Должен кричать о том, что в феврале 2017 региональные органы социальной защиты населения прекратили мероприятия по психологической реабилитации участников АТО, соответственно было уменьшено государственное финансирование в этом направлении с 49 900 000 гривен до 21 900 000 гривен. Или на 56,1%. Также должен констатировать, что Государственным бюджетом Украины в 2018 году на указанные цели по сравнению с 2016 — 2017 годами увеличено финансирование и предусмотрено 109 млн. гривен. Но печальные реалии нашей жизни свидетельствуют — наличие значительного материального ресурса не гарантирует его рационального и эффективного использования.

Состояние работы уполномоченных органов соцзащиты и здравоохранения по вопросам реабилитации и профилактики ПТРС среди тех, кто прошел гибридную войну — просто катастрофическое", — подчеркивает военный прокурор.

Матиос уверил, что поручит военным прокурорам регионов и сил АТО тщательно исследовать (имея таких полномочий, которые не предусмотрены в Законе Украины "О прокуратуре") проблему обеспечения психологической реабилитации, социальной и профессиональной адаптации участников АТО за счет бюджетных средств. Потому что законодатель продолжает оставаться слепым к этой беде.

Кому все, кому ничего

На днях в Киеве специалисты стран-членов НАТО, украинские чиновники, ветераны боевых действий на Донбассе и волонтеры собрались 24 апреля на международной конференции "VETS: мировые практики интеграции ветеранов к мирной жизни", где поднимался вопрос, как предотвратить суицид среди военнослужащих.

Как отметил кризисный психолог Андрей Козинчук, прошедший АТО, сегодня в Украине уже есть психологи, готовые работать с военными, но их недостаточно. Поэтому сейчас делается ставка на обучении ветеранов боевых действий для работы с ветеранами.

"Это для бойца еще и первый шаг к осознанию: если ты сам не можешь справиться, вот есть парень, который, возможно, воевал недалеко от тебя и который теперь, в мирной жизни, готов поддержать", — рассказал Козинчук.

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По данным Государственной службы по делам ветеранов АТО, государство предлагает ветеранам выбирать варианты реабилитации: боец может взять предложенную путевку, или же самостоятельно выбрать, в каком реабилитационном центре или санатории он хочет подлечиться бесплатно. В этом году на лечение в санаториях государство выделило более 167 миллионов гривен, на психологическую реабилитацию — около 22 миллиона гривен. К тому же, правительство урегулировало выплаты в 2018 году разовой денежной помощи ветеранам боевых действий.

Как отметила в комментариях РИА Новости Украина психолог Светлана Остапенко, реабилитация ветеранов АТО проводиться отвратительно, потому что, многие жители сел не проходят психологической реабилитации, предпочитая свои проблемы запивать спиртным.

"К сожалению, суицид среди бывших военнослужащих — это реальная проблема. Но, если в мегаполисах дела обстоят еще более менее сносно, потому что городские жители больше знают свои права и больше интересуются вопросом социальных льгот, то в селах, все печально. Проблема в том, что там вообще отсутствует какая-то работа с ветеранами, ни психологи, ни социальные работники туда не ездят. Люди предоставлены сами себе. Ветераны АТО просто спиваются. Более того, чтобы чего-то добиться им надо из села ехать в район, а то и область и походить по кабинетам чиновников возможно не один день потратить. Поэтому и не ездят, не просят, а накопившееся стараются утопить в спиртном. Если бы по самоубийствам еще была статистика, в городах или же селах больше всего суицидов, уверена, что лидировало бы село", — отмечает психолог Светлана Остапенко.

Государству откровенно плевать, что будет со вчерашними защитниками, потому что за четыре года АТО они так и не смогли наладить систему реабилитации бывших военнослужащих. Зато создают министерство, которое будет только загребать деньги, которые бы могли пойти на нужды конкретных людей.