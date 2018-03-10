По данным полиции, пожилой мужчина собирал данные о местах дислокации техники украинских военных и направления их передвижения и, используя одинаковую частоту радиоэфира с ополченцами, передавал им всю информацию.
Замглавы Главного следственного управления СБУ заявил, что подозрение объявлено россиянину и украинцу. По его словам, гражданин РФ Анатолий Синельников "занимал должность командира, так называемого куратора Пятой армейской бригады".
За пакет "амфетамина" весом два грамма наркоделец получал тысячу гривен. Во время обысков оперативники СБУ изъяли семь свертков с "амфетамином", тридцать пять тысяч гривен, боевую гранату Ф-1 и травматический пистолет "Макаров" без документов.
В частности, чиновники Новоайдарского поссовета завысили сметную документацию на капитальный ремонт дорожного покрытия в населенном пункте. Вследствие сделки государству был нанесен ущерб на более чем один миллион гривен.
Корреспондент Артем Маслаков рассказал о перебоях с водоснабжением в Донецкой области. Комментируя ситуацию с обеспечением электроэнергией и газом, Маслаков сказал, что ситуация - более-менее стабильная.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".