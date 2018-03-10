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    Волноваха

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 76
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    Дмитрий Ярош
    Хроника 17 июня: изгнание Яроша, отмена "закона" Савченко, стычки в Ровно
    10:58 18.06.2017
    6400
    Должность Дмитрия Яроша в "Тризубе" имени Степана Бандеры была упразднена. Как сообщили в "Правом секторе", после Майдана Ярош не выполнял своих обязанностей в организации.
    Шприц. Архивное фото
    В Волновахе массово отравились дети
    21:48 17.06.2017
    422
    Как сообщается, дети живут в Равнополе Волновахского района и посещают один детский сад. На данный момент местный детсад, где воспитывалась малыши, временно закрыли.
    Наручники
    Под Волновахой задержали пенсионера по подозрению в работе на ДНР
    01:23 17.06.2017
    226
    По данным полиции, пожилой мужчина собирал данные о местах дислокации техники украинских военных и направления их передвижения и, используя одинаковую частоту радиоэфира с ополченцами, передавал им всю информацию.
    Обстрел автобуса под Волновахой
    Обстрел автобуса под Волновахой. СБУ объявила подозрение военному РФ
    15:18 09.03.2017
    573
    Замглавы Главного следственного управления СБУ заявил, что подозрение объявлено россиянину и украинцу. По его словам, гражданин РФ Анатолий Синельников "занимал должность командира, так называемого куратора Пятой армейской бригады".
    Электричка Мариуполь-Волноваха-Мариуполь
    Электричка Мариуполь - Волноваха: неотапливаемый плацкарт и один туалет 
    06:36 12.10.2016
    807
    Вместо привычных вагонов в этой электричке — плацкартные, поэтому и мест намного меньше. Также пассажиры жалуются на то, что на весь состав всего один туалет.
    В Волновахе произошел взрыв
    В центре Волновахи прогремел взрыв
    11:20 07.09.2016
    427Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Как говорится в сообщении, место взрыва установлено, обнаружены вещественные доказательства – части гранаты. Полицейские тщательно обследовали территорию.
    Служба Безопасности Украины
    СБУ: на замначальника погранзаставы открыли дело за сбыт наркотиков
    17:06 27.08.2016
    174Криминализация украинского общества.
    За пакет "амфетамина" весом два грамма наркоделец получал тысячу гривен. Во время обысков оперативники СБУ изъяли семь свертков с "амфетамином", тридцать пять тысяч гривен, боевую гранату Ф-1 и травматический пистолет "Макаров" без документов.
    Обстрел автобуса под Волновахой. Архивное фото
    Обстрел автобуса под Волновахой: год со дня трагедии
    10:15 13.01.2016
    342
    В среду в Волновахском районе запланирован митинг-реквием, посвященный годовщине трагической гибели пассажиров маршрутного автобуса, который попал под обстрел.
    Служба безопасности Украины
    СБУ раскрыла миллионные хищения госсредств в зоне АТО
    15:20 04.01.2016
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    В частности, чиновники Новоайдарского поссовета завысили сметную документацию на капитальный ремонт дорожного покрытия в населенном пункте. Вследствие сделки государству был нанесен ущерб на более чем один миллион гривен.
    Проверка документов на КПП. Архивное фото
    Новый пропускной пункт открыт на линии соприкосновения в Донбассе
    10:57 25.12.2015
    776
    Открытие данного контрольного пункта позволит создать комфортные условия для людей и минимизировать очереди на данном направлении, заявили в Госпогранслужбе.
    Пожар в Волновахе
    В Волновахе из-за пожара погибли 3 человека, в том числе ребенок
    09:15 17.12.2015
    141
    Причина пожара устанавливается. На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Донецкой области.ф
    Снегопад в Волновахе
    Зима пришла в Донбасс 
    05:37 17.11.2015
    825
    В результате стихии в Волновахе оказались заметены железнодорожный вокзал города и трасса Донецк-Мариуполь. Также сообщается, о налипании мокрого снега.
    Демонтаж памятника Ленину в Донецкой области
    Памятник Ленину снесли в Волновахе Донецкой области
    05:54 01.11.2015
    367
    Как рассказал журналист Мирослав Ватащук, ставший свидетелем демонтажа, в акции приняла участие "проукраинская молодежь". В целом, по его словам, местных жителей особо не заботила судьба Ленина.
    Военнослужащий ВСУ в Донбассе
    От несчастных случаев в ВСУ погибло больше бойцов, чем в боях АТО
    09:43 08.09.2015
    1133Немирное перемирие на Донбассе.
    Пока пушки молчат в прифронтовой зоне, там все равно стреляют. Но не по врагам. Количество несчастных случаев в украинской армии в период перемирия увеличилось.
    Карета скорой помощи
    В Волновахе за выходные погибли два мирных жителя - ДонОГА
    10:48 07.09.2015
    312Немирное перемирие на Донбассе.
    По данным Донецкой областной военно-гражданской администрации, двое гражданских лиц погибли в период с 4 по 6 сентября. Подробности обстоятельств гибели мирного населения не сообщаются.
    Украинские военнослужащие
    Под Волновахой военный застрелил двоих сослуживцев - журналист
    10:13 07.09.2015
    463Немирное перемирие на Донбассе.
    Журналист Александр Рудоманов сообщил в Facebook, что трагедия произошла в районе Волновахи. По его словам, в настоящее время ведется поиск украинского военнослужащего.
    Нашивка на форме военнослужащего Украины
    Под Волновахой перевернулся военный "КрАЗ": восемь пострадавших
    12:03 18.08.2015
    408Слабость силовиков Украины
    После инцидента водитель военного автомобиля был задержан и доставлен в военную комендатуру. По факту ДТП открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 415 Уголовного кодекса.
    Отключение водоснабжения. Архивное фото
    Спецкор: вода – одна из самых больших проблем под Мариуполем
    11:54 12.08.2015
    115Иловайский котел: кто в ответе?
    Корреспондент Артем Маслаков рассказал о перебоях с водоснабжением в Донецкой области. Комментируя ситуацию с обеспечением электроэнергией и газом, Маслаков сказал, что ситуация - более-менее стабильная.
    Ситуация в Волновахе. Арихвное фото
    Под Волновахой отбита атака на блокпост в Старогнатовке
    08:24 12.08.2015
    1719Иловайский котел: кто в ответе?
    Вооруженные силы Украины сообщают, что было остановлено продвижение двух разведывательно-диверсионных групп, которые пытались обойти опорный пункт сил АТО.
    Скорая помощь. Архивное фото
    Женщина подорвалась на взрывном устройстве под Волновахой
    15:54 11.08.2015
    249Иловайский котел: кто в ответе?
    Согласно данным МВД в Донецкой области, женщина 1965 года рождения во время остановки на трассе отошла в поле, где наткнулась на взрывное устройство, которое сработало.
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