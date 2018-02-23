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    В Ровно сожгли редакцию интернет-портала, расследующего коррупцию

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    Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести" (116)

    (обновлено: )40
    По факту умышленного повреждения имущества путем поджога в полиции начали досудебное расследование. На данный момент портал "Чертвертая власть" не работает.
    Последствия пожара в редакции интернет-портала Четвертая власть в Ровно
    @4vlada

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Пожар произошел в помещении редакции ровенского информационного портала "Четвертая власть", который специализирующаяся на расследованиях коррупции в местных органах власти. Об этом говорится в сообщении на странице портала в Facebook.

    Инцидент произошел вечером в четверг, 22 февраля.

    @4vlada
    Последствия пожара в редакции интернет-портала "Четвертая власть" в Ровно

    "Около 19.00 в редакцию зашел неизвестный и поджег зажигательную смесь. Огонь повредил помещение на первом этаже здания. К счастью, никто не пострадал", — говорится в сообщении.

    Как уточнила журналистка Инна Белецкая, неизвестный мужчина зашел на первый этаж редакции, облил бензином пол и мебель, поджег и "вышел, не скрывая лица".

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    На данный момент работа сайта портала пока заблокирована, из-за того, что у компании провайдера, услугами которой пользуются журналисты, были украдены серверы.

    Facebook Інна Білецька
    Поджог в редакции "Четвертая власть" в Ровно

    В пресс-службе областного главка полиции сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. По факту умышленного повреждения имущества путем поджога в полиции начали досудебное расследование по предварительной правовой квалификации части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины. Полицейские разыскивают злоумышленника и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

    Ранее сообщалось, что журналисты "Вестей" просят Порошенко отреагировать на захват редакции. 

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