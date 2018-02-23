В Ровно сожгли редакцию интернет-портала, расследующего коррупцию

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Пожар произошел в помещении редакции ровенского информационного портала "Четвертая власть", который специализирующаяся на расследованиях коррупции в местных органах власти. Об этом говорится в сообщении на странице портала в Facebook.

Инцидент произошел вечером в четверг, 22 февраля.

@4vlada Последствия пожара в редакции интернет-портала "Четвертая власть" в Ровно

"Около 19.00 в редакцию зашел неизвестный и поджег зажигательную смесь. Огонь повредил помещение на первом этаже здания. К счастью, никто не пострадал", — говорится в сообщении.

Как уточнила журналистка Инна Белецкая, неизвестный мужчина зашел на первый этаж редакции, облил бензином пол и мебель, поджег и "вышел, не скрывая лица".

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На данный момент работа сайта портала пока заблокирована, из-за того, что у компании провайдера, услугами которой пользуются журналисты, были украдены серверы.

Facebook Інна Білецька Поджог в редакции "Четвертая власть" в Ровно

В пресс-службе областного главка полиции сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. По факту умышленного повреждения имущества путем поджога в полиции начали досудебное расследование по предварительной правовой квалификации части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины. Полицейские разыскивают злоумышленника и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что журналисты "Вестей" просят Порошенко отреагировать на захват редакции.