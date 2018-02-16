Комитет защиты журналистов требует о Киева освободить редакцию "Вестей"

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Базирующаяся в Нью-Йорке неправительственная организация Комитет защиты журналистов потребовала от властей Украины освободить редакцию медиахолдинга "Вести" и дать сотрудникам работать без страха преследования, говорится в заявлении комитета.

"Мы призываем украинские власти немедленно прояснить причины враждебного рейда на медиахолдинг "Вести", обеспечить, чтобы журналисты имели доступ к своему офису, и предпринять действия против лиц, которые уже неделю занимают ньюсрум, кем бы эти лица ни оказались", — заявила координатор программ комитета в Европе и Центральной Азии Нина Огнянова.

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"Возмутительно, что Министерство внутренних дел и силы Национальной полиции снимают с себя ответственность за продолжающиеся помехи журналистской деятельности", — добавила она.

В четверг утром, 8 февраля, главный редактор газеты "Вести" Оксана Омельченко заявила, что силовики проводят обыск в киевском офисе, где расположены редакции газеты, сайта и радио медиахолдинга "Вести", журналистов не пускают на работу. Нацагентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений заявило, что взяло под свой контроль офисные помещения, в которых расположена редакция "Вестей" в торгово-офисном центре Gulliver в центре Киева.

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Журналисты требуют наказать виновных в мародерстве и препятствовании журналистской деятельности, а также отставки главы АРМА Антона Янчука, который допустил погром редакции. Также журналисты призвали президента Украины Петра Порошенко дать возможность им работать и защитить свободу слова.