наверх
16.02.201803:53
Курсы валют НБУ
  • USD26.76+ 0.11
  • EUR33.43+ 0.52
Рубрики
Ещё
    Общество

    Комитет защиты журналистов требует о Киева освободить редакцию "Вестей"

    Тема:

    Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести" (111)

    (обновлено: )40
    В организации считают возмутительным, что "Министерство внутренних дел и силы Национальной полиции снимают с себя ответственность за продолжающиеся помехи журналистской деятельности".
    Ситуация вокруг медиахолдинга Вести в Киеве
    Вести

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Базирующаяся в Нью-Йорке неправительственная организация Комитет защиты журналистов потребовала от властей Украины освободить редакцию медиахолдинга "Вести" и дать сотрудникам работать без страха преследования, говорится в заявлении комитета.

    Обыски в редакции Вестей
    vesti-ukr.com
    Погромы будут! В Украине каждый день оказывается давление на СМИ

    "Мы призываем украинские власти немедленно прояснить причины враждебного рейда на медиахолдинг "Вести", обеспечить, чтобы журналисты имели доступ к своему офису, и предпринять действия против лиц, которые уже неделю занимают ньюсрум, кем бы эти лица ни оказались", — заявила координатор программ комитета в Европе и Центральной Азии Нина Огнянова.

    Читайте также: Нож к горлу и в сердце. Почему атошники выше закона? 

    "Возмутительно, что Министерство внутренних дел и силы Национальной полиции снимают с себя ответственность за продолжающиеся помехи журналистской деятельности", — добавила она.

    В четверг утром, 8 февраля, главный редактор газеты "Вести" Оксана Омельченко заявила, что силовики проводят обыск в киевском офисе, где расположены редакции газеты, сайта и радио медиахолдинга "Вести", журналистов не пускают на работу. Нацагентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений заявило, что взяло под свой контроль офисные помещения, в которых расположена редакция "Вестей" в торгово-офисном центре Gulliver в центре Киева.

    Смотрите также: Люди в масках и разбитые стекла. Обыски в редакции "Вестей"

    Журналисты требуют наказать виновных в мародерстве и препятствовании журналистской деятельности, а также отставки главы АРМА Антона Янчука, который допустил погром редакции. Также журналисты призвали президента Украины Петра Порошенко дать возможность им работать и защитить свободу слова.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Геннадий Труханов
    Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Флаги стран-участниц Нормандской четверки
    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания
    Украинская биатлонистка Юлия Джима
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?