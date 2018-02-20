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    Журналисты "Вестей" просят Порошенко отреагировать на захват редакции

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    Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести" (113)

    (обновлено: )16720
    Журналисты заявили, что за четыре года существования медиахолдинг неоднократно подвергался обыскам, давлению, нападению радикалов, однако руководство страны медлит с реакцией, а захват помещения и имущества редакций продолжается больше недели.
    Издание Вести. Архивное фото
    Вести

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Сотрудники издания "Вести" обратились к президенту Украины Петру Порошенко с требованием публично отреагировать на захват помещения редакции и лично встретиться с журналистами медиахолдинга.

    Ранее редакция "Вестей" заявила об обыске в киевском офисе медиахолдинга, журналистов не пускали на работу. Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) заявило, что взяло под свой контроль офисные помещения редакции "Вестей", опираясь на соответствующее решение суда. После этого АРМА передало помещения издания управителю. По данным АРМА, неизвестные люди в масках при содействии охраны бизнес-центра "Гулливер", в котором находится редакция "Вестей", ежедневно громят офис издания и блокируют его.

    Обыски в редакции Вестей
    vesti-ukr.com
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    Журналисты в обращении заявили, что за четыре года существования медиахолдинг неоднократно подвергался обыскам, давлению, нападению радикалов, однако руководство страны медлит с реакцией, а захват помещения и имущества редакций продолжается больше недели.

    "Требуем следующее: публичной реакции президента Украины на беззаконие, совершенное против журналистов медиахолдинга… встречи президента с представителями коллектива, чтобы мы лично предоставили объективную информацию о ситуации", — говорится в обращении журналистов к Порошенко. Журналисты также требуют прекратить силовое давление на холдинг со стороны главной Военной прокуратуры Украины.

    "Если президент Украины не вмешается в этот инцидент и не прекратит беспредел, это будет означать, что атака на украинское медиа происходит с молчаливого согласия или по прямому приказу президента. Считаем, что гарант основного закона Украины не может пренебречь высшими конституционными достижениями за время независимости и в деле подтвердит "беспрецедентный уровень гражданского общества и свободы слова", — считают сотрудники медиахолдинга.

    Смотрите также: Люди в масках и разбитые стекла. Обыски в редакции "Вестей"

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