По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda Octavia, двигаясь со стороны Львова в направлении Ровно, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем.
По факту получения имущества, добытого преступным путем, открыто уголовное производство по статье 198 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают преступные связи лиц, которые могут быть причастны к незаконной добыче янтаря.
В Ровенской области крестьяне устроили массовые беспорядки во время незаконной добычи янтаря. Они пытались взять штурмом базу пограничников, в ответ силовики применили огнестрельное оружие. В результате - двое раненых.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".