наверх
10.03.201818:49
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    ГУ МВД в Ровенской области

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    ДТП на трассе Киев- Чоп в Ровенской области
    Фура смяла легковушку в Ровенской области, погибли три человека
    05:15 12.11.2015
    403
    По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda Octavia, двигаясь со стороны Львова в направлении Ровно, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем.
    Образец янтаря
    В Ровенской области изъято почти 3 т янтаря - МВД
    17:18 06.09.2015
    409Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс
    Согласно информации, с начала года в Ровенской области открыто 298 уголовных производств по вопросам незаконной добычи и сбыта янтаря. Как сообщается, изъято почти 3 тонны камней янтаря.
    Изъятие янтаря в Ровно
    Милиция в Ровно изъяла более 2,5 тонн нелегального янтаря
    05:38 04.08.2015
    562Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс
    По факту получения имущества, добытого преступным путем, открыто уголовное производство по статье 198 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают преступные связи лиц, которые могут быть причастны к незаконной добыче янтаря.
    В Ровенской области искатели янтаря штурмовали силовиков, те открыли огонь
    В Ровенской области произошло столкновение искателей янтаря и силовиков 
    16:36 12.07.2015
    1528Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс
    В Ровенской области крестьяне устроили массовые беспорядки во время незаконной добычи янтаря. Они пытались взять штурмом базу пограничников, в ответ силовики применили огнестрельное оружие. В результате - двое раненых.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    0
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Все теги