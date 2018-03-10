Артист сообщил, что несмотря на троих детей и крепкий брак, звездная пара была на грани развода. В альбоме "Lemonade" Бейонсе подняла тему измен мужа. Пластинка самого Jay-Z "4:44" тоже была полна откровениями.
Не так давно американская поп-звезда Бейонсе опубликовала в Instagram фотографии своих близнецов, Картера и Руми. После этого пользователи социальных сетей поделились своими снимками, спародировав певицу.
Акция, призванная подогреть интерес к предстоящим выборам и кандидатуре Клинтон среди молодежи, прошла в Кливленде в штате Огайо, который считается одним из важнейших на предстоящих 8 ноября президентских выборах.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".