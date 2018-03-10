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    Бейонсе Ноулз

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 27
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    Бейонсе и Джей Зи
    Пенсионерка стала известной благодаря забавному фото с Бейонсе
    12:15 02.02.2018
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    Сьюзан Монаган приехала на конкурс гимнастики к своей внучки. Возвращаясь с обеда, женщина увидела в коридоре отеля звездную пару - Джей Зи и Бейонсе. Ее реакцию запечатлел один из папарацци.
    Беременная Бейонсе на шпильках
    Jay-Z рассказал об изменах Бейонсе
    15:37 30.11.2017
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    Артист сообщил, что несмотря на троих детей и крепкий брак, звездная пара была на грани развода. В альбоме "Lemonade" Бейонсе подняла тему измен мужа. Пластинка самого Jay-Z "4:44" тоже была полна откровениями.
    Самый популярный снимок Instagram, на котором изображена Бейонсе беременная двойней, набрал 11 миллионов лайков
    Главные звезды Instagram 2017 года: Бейонсе, Роналду и шпиц Джифф 
    11:26 30.11.2017
    781
    Певица Селена Гомес, футболист Криштиану Роналду и певица Ариана Гранде стали самыми популярными личностями в Instagram.
    Бейонсе на ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе. Архивное фото
    Forbes назвал самую высокооплачиваемую певицу 2017 года
    05:19 21.11.2017
    335
    Согласно рейтингу авторитетного издания, в 2017 году певица Бейонсе Ноулз заработала 105 миллионов долларов и стала самой высокооплачиваемой женщиной в музыке.
    Бейонсе с мамой и близнецами
    Появились первые фото близнецов Бейонсе
    14:22 13.11.2017
    432
    Известная американская певица Бейонсе родила близнецов в июне, и все это время родителям удавалось тщательно скрывать звездных детей.
    Бейонсе. Архивное фото
    Бейонсе серьезно заинтересовалась баскетболом
    04:44 02.08.2017
    82
    Владелец "Хьюстона" Лесли Александр принял решение продать команду. По данным СМИ, Бейонсе рассматривает возможность приобретения части акций клуба НБА.
    Пародия на фото Бейонсе с детьми
    Ничем не хуже. Сеть взорвали пародии на фото Бейонсе с детьми 
    13:52 22.07.2017
    632
    Не так давно американская поп-звезда Бейонсе опубликовала в Instagram фотографии своих близнецов, Картера и Руми. После этого пользователи социальных сетей поделились своими снимками, спародировав певицу.
    Певица Бейонсе на 57-ой церемонии Грэмми
    Названы самые дорогие артисты мира
    13:13 15.07.2017
    1065
    Согласно информации, среди самых дорогих артистов: Бейонсе - $62,1 млн, Guns N' Roses - $42,3 млн, Bruce Springsteen - $42,2 млн, Drake $37,3 млн, Adele - $37 млн, Coldplay - $32,3 млн.
    Беременная Бейонсе на шпильках
    Поп-звезда Бейонсе показала первые фото новорожденной двойни
    10:54 14.07.2017
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    До сих пор ни Бейонсе, одна из самых популярных певиц в мире, ни ее муж, звезда хип-хопа и предприниматель Джей-Зи, не объявляли о рождении детей.
    Дмитрий Ярош
    Хроника 17 июня: изгнание Яроша, отмена "закона" Савченко, стычки в Ровно
    10:58 18.06.2017
    6400
    Должность Дмитрия Яроша в "Тризубе" имени Степана Бандеры была упразднена. Как сообщили в "Правом секторе", после Майдана Ярош не выполнял своих обязанностей в организации.
    Беременная Бейонсе на шпильках
    Бейонсе родила двойню - СМИ
    07:12 18.06.2017
    359
    По данным СМИ со ссылкой на источник, рождение двойняшек произошло ранее на этой неделе. Имена новорожденных и их пол пока не раскрываются.
    Бейонсе
    Появились новые "африканские" фото беременной Бейонсе
    21:55 22.05.2017
    655
    В съемке фотосессии вместе с супругой принял участие ее муж рэпер Джей Зи. Каждая из фотографий набрала в соцсети более двух миллионов просмотров.
    Скульптура беременной Бейонсе из сыра
    Съешь, если сможешь. Создана сырная скульптура беременной Бейонсе
    11:20 31.03.2017
    156
    Скульптуру называют "Бри-онсе", хотя на ее создание ушло 20 кг Чеддера. Автором стал Дэвид Брэдли. Она будет представлена на фестивале сыра и вина, который состоится 1 апреля.
    Беременная Бейонсе на шпильках
    Шпильки и декольте: беременная Бейонсе на премьере "Красавица и Чудовище" 
    12:25 07.03.2017
    721
    Беременная двойней американская поп-дива Бейонсе с супругом Джей Зи и дочкой Блу Айви посетили премьерный показ фильма "Красавица и Чудовище" (Beauty and the Beast) в Лос-Анджелесе.
    Бейонсе получила Грэмми за лучшее музыкальное видео
    Бейонсе получила "Грэмми" за лучшее музыкальное видео
    05:04 13.02.2017
    73
    На премию в данной категории были номинированы также видеоклипы певца Леона Бриджеса, группы Coldplay, исполнителя Джейми Экс-Экс и рок-коллектива OK Go.
    Фото беременной Бейонсе бьет рекорды по просмотрам
    Откровенные фото беременной Бейонсе бьют рекорды по просмотрам 
    03:47 04.02.2017
    2656
    У звездной пары Бейонсе и Jay Z уже есть дочь Блю Айви Картер, которой в январе исполнилось пять лет. На это раз знаменитые исполнители ждут двойню.
    Бейонсе. Архивное фото
    Бейонсе и Джей-Зи ждут двойню
    00:58 02.02.2017
    154
    По словам американской певицы Бейонсе под фотографией в соцсетях, ее семья увеличится на два человека, она и Джей-Зи благодарны за все хорошие пожелания.
    Бейонсе. Архивное фото
    Бейонсе признана главным благотворителем 2016 г
    19:37 27.12.2016
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    Второе место в списке занял создатель мюзикла "Гамильтон" Лин-Мануэль Миранда, третье – певица Тейлор Свифт, которая ранее возглавила рейтинг богатейших певиц по версии Forbes.
    Клинтон приняла участие в концерте Бейонсе
    Клинтон приняла участие в концерте Бейонсе
    05:45 05.11.2016
    120Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Акция, призванная подогреть интерес к предстоящим выборам и кандидатуре Клинтон среди молодежи, прошла в Кливленде в штате Огайо, который считается одним из важнейших на предстоящих 8 ноября президентских выборах.
    У Бейонсе во время выступления на концерте из уха пошла кровь
    У Бейонсе на концерте пошла из уха кровь 
    11:56 17.10.2016
    455
    Концерт Бейонсе состоялся 15 октября на благотворительном мероприятии Tidal X 1015, в котором также принимали участие Ники Минаж, Лорин Хилл, Коммон и другие исполнители.
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