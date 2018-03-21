Бейонсе впечатлила формами в "золотом" платье

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Американская певица Бейонсе пришла на светское мероприятие Wearable Art Gala-2018 в золотом полупрозрачном платье.

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Поп-звезду сопровождали муж рэпер Джей Зи и дочка Блу Айви. Супруг предпочел черный костюм, а дочь — блистала в черно-золотистом наряде.

Фотографиями певица поделилась на своей странице в Instagram.

instagram.com/beyonce Певица Бейонсе

Каждый из снимков набрал от 3,5 до 5 миллионов "лайков".

instagram.com/beyonce Певица Бейонсе

Ранее "золотым" нарядом покоряла поклонников украинская звезда Даша Астафьева.