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    Культура

    Украинская звезда предстала в "золотом" образе

    (обновлено: )26602
    Даша Астафьева порадовала поклонников новой порцией ярких фото. Среди комментариев: "Хотел сказать полутерминатор, но нет, все таки "золотце", "Дашулька золотюшкина", "Потому что нельзя быть на свете красивой такой".
    Золотой образ Даши Астафьевой
    instagram.com/da_astafieva

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Украинская певица и модель Даша Астафьева выложила соблазнительные фотографии на своей странице в Instagram, за которой следят почти 270 тысяч поклонников.

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    На снимках звезда позирует в телесном боди, а лицо и тело усыпаны "золотом".

    instagram.com/da_astafieva
    "Золотой" образ Даши Астафьевой

    Среди комментариев: "Хотел сказать полутерминатор, но нет, все таки "золотце", "Дашулька золотюшкина", "Потому что нельзя быть на свете красивой такой", "Невероятно, безупречно, супер пупер, гипер-гала-мега красиво", "Золотая женщина".

    instagram.com/da_astafieva
    "Золотой" образ Даши Астафьевой

    Накануне Астафьева в телесной белье, эффектном плаще и на высоких сапогах позировала на фоне неба и города. 

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