Украинская звезда предстала в "золотом" образе

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Украинская певица и модель Даша Астафьева выложила соблазнительные фотографии на своей странице в Instagram, за которой следят почти 270 тысяч поклонников.

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На снимках звезда позирует в телесном боди, а лицо и тело усыпаны "золотом".

instagram.com/da_astafieva "Золотой" образ Даши Астафьевой

Среди комментариев: "Хотел сказать полутерминатор, но нет, все таки "золотце", "Дашулька золотюшкина", "Потому что нельзя быть на свете красивой такой", "Невероятно, безупречно, супер пупер, гипер-гала-мега красиво", "Золотая женщина".

instagram.com/da_astafieva "Золотой" образ Даши Астафьевой

Накануне Астафьева в телесной белье, эффектном плаще и на высоких сапогах позировала на фоне неба и города.