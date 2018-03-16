Жена украинского голкипера шокировала сексуальными фото

Жена голкипера киевского "Динамо" и сборной Украины Дениса Бойко решилась на публикацию серии откровенных фотографий.

Валерия Бойко на фото позирует в нижнем белье, купальнике, сексуальной одежде. Снимки супруги известного голкипера вызвали большой ажиотаж в социальных сетях.

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Валерия — вторая жена Дениса Бойко, предыдущий брак футболиста был недолгим и распался в 2011 году.

Ранее фотографии в бикини опубликовала молодая жена народного депутата Михаила Гаврилюка.

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