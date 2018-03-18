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    Культура

    Вера Брежнева взорвала сеть сексуальным образом

    (обновлено: )153533
    Новый снимок певицы Веры Брежневой набрал почти 135 тысяч "лайков". На нем певица предстала в обтягивающем платье и шубе. Одни хвалили звезду, другие - критиковали.
    Вера Брежнева
    Вера Брежнева/Instagram

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Украинская певица Вера Брежнева, выступающая в России, покорила социальную сеть Instagram новой фотографией — снимок набрал почти 135 тысяч "лайков".

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    "Как же хочется уже тепла и снять верхнюю одежду", — подписала она фото.

    dailymail.co.uk/Zheng Guangyuan
    На озере Байкал 50-летняя китаянка показала свою невероятную сексуальность

    Пользователь с ником fish.lavka пишет "Не налюбоваться! Красотка в любом образе".

    А ofelia_papazyan отмечает: "Все почему-то желают лишь бы раздеться. А на талант никто уже и не обращает внимания. Это артист, и у него должен быть талант".

    В свою очередь elena.flower.power добавляет: "Вера! Снимайте, особенно мужчины будут рады! Вы — совершенство!"

    Рrekrasen_soboi согласился с певицей: "Да зима затянулась, поддерживаю, хочется тепла и солнца!".

    Раньше соцсети активно обсуждали другую фотографию звезды — на нем она блистала в красном кожаном купальнике.

    Вера Брежнева/Instagram
    Вера Брежнева

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