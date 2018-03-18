Вера Брежнева взорвала сеть сексуальным образом

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Украинская певица Вера Брежнева, выступающая в России, покорила социальную сеть Instagram новой фотографией — снимок набрал почти 135 тысяч "лайков".

Смотрите также: В бикини и без. Жгучая брюнетка из Канады поделилась красивыми фото

"Как же хочется уже тепла и снять верхнюю одежду", — подписала она фото.

Пользователь с ником fish.lavka пишет "Не налюбоваться! Красотка в любом образе".

А ofelia_papazyan отмечает: "Все почему-то желают лишь бы раздеться. А на талант никто уже и не обращает внимания. Это артист, и у него должен быть талант".

В свою очередь elena.flower.power добавляет: "Вера! Снимайте, особенно мужчины будут рады! Вы — совершенство!"

Рrekrasen_soboi согласился с певицей: "Да зима затянулась, поддерживаю, хочется тепла и солнца!".

Раньше соцсети активно обсуждали другую фотографию звезды — на нем она блистала в красном кожаном купальнике.