наверх
02.02.201813:18
Курсы валют НБУ
  • USD27.87+ 0.03
  • EUR34.72+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Культура

    Пенсионерка стала известной благодаря забавному фото с Бейонсе

    381
    Сьюзан Монаган приехала на конкурс гимнастики к своей внучки. Возвращаясь с обеда, женщина увидела в коридоре отеля звездную пару - Джей Зи и Бейонсе. Ее реакцию запечатлел один из папарацци.
    Бейонсе и Джей Зи
    beyonce

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Американка Сьюзан Монаган стала популярной после того, как певица Бейонсе опубликовала фото с ней. Более 4,5 млн пользователям понравилось забавное фото с бабушкой.

    Смотрите также: Главные звезды Instagram 2017 года: Бейонсе, Роналду и шпиц Джифф

    Все произошло в отеле в Нью-Йорке накануне церемонии Грэмми. Бабушка Сьюзан приехала на конкурс гимнастики к своей внучки. Возвращаясь с обеда, женщина увидела в коридоре отеля звездную пару — Джей Зи и Бейонсе. Ее реакцию запечатлел один из папарацци. Чуть позже Бейонсе выложила этот снимок в свой Instagram.

    beyonce
    Бейонсе и Сьюзан Монаган

    Ранее сообщалось, что Beyonce, которая недавно родила близнецов, показала фанатам свои стройные ножки.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Главный редактор Интернет-издания Страна. UA. Игорь Гужва во время заседания Апелляционного суда по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 14 июля 2017 г.
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Флаг Германии
    США - Россия: санкции преткновения
    Депутат Верховной Рады Валерий Карпунцов. Архивное фото
    Националистический радикализм крепчает