Пенсионерка стала известной благодаря забавному фото с Бейонсе

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Американка Сьюзан Монаган стала популярной после того, как певица Бейонсе опубликовала фото с ней. Более 4,5 млн пользователям понравилось забавное фото с бабушкой.

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Все произошло в отеле в Нью-Йорке накануне церемонии Грэмми. Бабушка Сьюзан приехала на конкурс гимнастики к своей внучки. Возвращаясь с обеда, женщина увидела в коридоре отеля звездную пару — Джей Зи и Бейонсе. Ее реакцию запечатлел один из папарацци. Чуть позже Бейонсе выложила этот снимок в свой Instagram.

beyonce Бейонсе и Сьюзан Монаган

Ранее сообщалось, что Beyonce, которая недавно родила близнецов, показала фанатам свои стройные ножки.