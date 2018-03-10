Согласно заявлению, на данный момент Леди Гага находится под присмотром врачей и скоро сможет продолжить выступать. Зарубежные СМИ сообщали, что певица страдает от фибромиалгии. Это заболевание выражается в хронической скелетно-мышечной боли.
Американская певица Леди Гага страдает от фибромиалгии. Это заболевание выражается в хронической скелетно-мышечной боли. Поэтому концерты в рамках европейской части мирового турне в поддержку альбома Joanne отложены до начала 2018 года.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".