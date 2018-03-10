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    Lady Gaga (Стефани Джерманотта)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 31
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    Леди Гага в рождественском костюме эльфа
    Здоровье шалит. Леди Гага отменила 10 концертов в мировом турне
    22:00 03.02.2018
    246
    Согласно заявлению, на данный момент Леди Гага находится под присмотром врачей и скоро сможет продолжить выступать. Зарубежные СМИ сообщали, что певица страдает от фибромиалгии. Это заболевание выражается в хронической скелетно-мышечной боли.
    Леди Гага в рождественском костюме эльфа
    Известная певица шокировала костюмом и "боевым раскрасом"
    15:53 11.12.2017
    603
    Эпатажная Леди Гага предстала в роли эльфа. Основой рождественского образа выступил зеленый корсет. Внимание привлекают также уши певицы и яркий макияж.
    Леди Гага
    Леди Гага отметила номинации на Грэмми топлес на коне
    13:16 29.11.2017
    855
    Американская певица Леди Гага на своей странице в Instagram написала своим поклонникам слова благодарности за поддержку ее альбома Joanne.
    Леди Гага на ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
    Леди Гага готовится к свадьбе со своим агентом
    16:54 02.11.2017
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    Согласно данным, сейчас у Леди Гаги новый возлюбленный. Она встречается со своим агентом Кристианом Карино и особо не скрывает этого. Когда будет свадьба, пока что не сообщается.
    Леди Гага. Архивное фото
    Леди Гага помолвлена с агентом по поиску актеров - СМИ
    01:57 02.11.2017
    89
    Обладательница премии "Грэмми" и сотрудник компании Creative Artists Agency обручились еще летом, после того, как Кристиано Карино попросил разрешения у отца певицы.
    Lady Gaga на красной дорожке 57-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
    Леди Гага отменила концерты в рамках мирового турне из-за болезни
    11:08 18.09.2017
    315
    Американская певица Леди Гага страдает от фибромиалгии. Это заболевание выражается в хронической скелетно-мышечной боли. Поэтому концерты в рамках европейской части мирового турне в поддержку альбома Joanne отложены до начала 2018 года.
    Флаг КНДР
    Мир 15 сентября: новые пуски КНДР, госпитализация Гаги
    14:56 15.09.2017
    82
    Мировые СМИ исследуют новые подробности в военном противостоянии между КНДР и США, разбирают конфликт между президентом США и генпрокурором страны, а также пишут о болезни Леди Гаги.
    Леди Гага. Архивное фото
    Леди Гага отменила выступление в Бразилии из-за сильной боли
    02:16 15.09.2017
    141
    По словам знаменитой исполнительницы, ее доставили в больницу из-за болей в районе бедра. Леди Гага уточнила, что боль очень сильная.
    Lady Gaga на красной дорожке 57-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
    Хедлайнером Евровидения-2017 должна была стать Lady Gaga - СМИ
    10:59 22.05.2017
    510Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    Как отмечается продюсером певицы Джамалы, ему сообщил об этом Стюарт Барлоу, шоу-продюсер Евровидения-2017, отстраненный от работы над конкурсом примерно за месяц до его проведения.
    Марайя Кэри, Элтон Джон и Леди Гага спели в караоке-шоу. Видео
    Марайя Кэри, Элтон Джон и Леди Гага спели в караоке-шоу 
    05:35 19.12.2016
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    Селена Гомес, Марайя Кэри, Элтон Джон, Леди Гага и другие артисты приняли участие в новом выпуске популярного шоу Carpool Karaoke с Джеймсом Корденом.
    Lady Gaga на красной дорожке 57-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
    Леди Гага призналась в расстройстве психики
    14:13 06.12.2016
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    Как заявила певица, она никогда об этом не говорила, но доброту, которую проявили к ней врачи, а также семья, друзья, спасли ей жизнь. Леди Гага страдает от психического заболевания.
    В новом клипе Леди Гага спела с моделями Victoria's Secret. Видео
    В новом клипе Леди Гага спела с моделями Victoria's Secret 
    06:11 05.12.2016
    879
    В сети опубликован клип новой песни Леди Гаги, в котором вместе с певицей поют модели, принимавшие участие в Victoria's Secret Fashion Show 2016 в Париже.
    Автомайдан под АП зажег шины
    Фотоитоги 8 апреля: столкновения под администрацией Порошенко, Ляшко с коровами под Кабмином 
    18:15 08.04.2016
    317
    Активисты движения "Автомайдан" требовали у здания администрации люстрации силовиков и прокуроров, они также добивались встречи с президентом Украины Петром Порошенко.
    Lady Gaga в Берлине
    Леди Гаге - 30: безумные наряды королевы эпатажа 
    20:42 28.03.2016
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    Американская певица Леди Гага отмечает в понедельник 30-летие. Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта (Stefani Joanne Angelina Germanotta) родилась 28 марта 1986 года в Нью-Йорке (США).
    Леди Гага. Архивное фото
    Американская певица Леди Гага отмечает в понедельник 30-летие
    03:30 28.03.2016
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    Певица является обладательницей множества наград, среди которых шесть музыкальных премий Grammy. Леди Гага известна своим эпатирующим поведением и экстравагантными нарядами.
    Джо Байден на церемонии вручения Оскар
    "Оскар" и Байден: вице-президент США представил Леди Гагу 
    10:23 29.02.2016
    654"Оскар-2016". Победители
    На церемонии вручения награды Американской киноакадемии "Оскар", которая состоялась в Лос-Анджелесе, кроме известных актеров и режиссеров также побывал вице-президент США Джозеф Байден.
    Джозеф Байден. Архивное фото
    СМИ: Байден представит Lady Gaga на церемонии вручения премии "Оскар"
    06:09 27.02.2016
    141"Оскар-2016". Победители
    Певица за исполнение композиции "Пока это не произойдет с тобой", прозвучавшей в документальном фильме "Охотничьи угодья", номинирована на "Оскар".
    Леди Гага исполняет гимн США. Видео
    Гимн США в исполнении Lady Gaga на "Супер Боул 2016" 
    14:23 08.02.2016
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    За главный трофей НФЛ сразятся победители двух конференций лиги — "Денвер Бронкос" и "Каролина Пантерс".
    Певица Леди Гага завоевала Золотой глобус за роль в минисериале Американская история ужасов. Отель
    Леди Гага завоевала свой первый "Золотой глобус"
    05:27 11.01.2016
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    Леди Гага обошла в этой номинации Кирстен Данст ("Фарго"), Сару Хей ("Плоть и кости"), Фелисити Хаффман ("Американское преступление") и Куин Латифу ("Бесси").
    Международный аэропорт Лос-Анджелеса, архивное фото
    Лауреатов "Грэмми" назовут в воскресенье в Лос-Анжелесе
    06:09 08.02.2015
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    Церемония вручения музыкальной награды пройдет в зале Staples Center и будет транслироваться в прямом эфире канала CBS. Премия "Грэмми" вручается в этом году в 83 номинациях.
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