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    ABBA

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Легендарная ABBA впервые за 30 лет в полном составе
    Легендарная группа заявила о виртуальном воссоединении и туре
    15:30 12.09.2017
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    Как рассказал один из бывших участников легендарного квартета ABBА Бенни Андерссон, на оцифровку лица потребуется какое-то время, но в результате получится очень интересно.
    Легендарная ABBA впервые за 30 лет в полном составе
    Легендарная ABBA воссоединилась в честь 50-летия знакомства солистов
    12:26 07.06.2016
    490
    Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад встретились на частной вечеринке в Стокгольме 5 июня. Ровно 50 лет назад состоялось знакомство Ульвеуса и Андерссона.
    ABBA воссоединились на открытии ресторана в Стокгольме. Видео
    ABBA воссоединились на открытии ресторана в Стокгольме 
    19:43 21.01.2016
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    Агнета Фельтског, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад пришли поддержать дело, которым занимается Бьорн Ульвеус. Он открыл греческий ресторан в Стокгольме.
    У группы ABBA будет музей в Стокгольме
    СМИ: легендарная группа ABBA может воссоединиться в следующем году
    12:52 10.11.2013
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    Легендарная шведская поп-группа АВВА может воссоединиться в будущем году для празднования сорокалетия победы на конкурсе Евровидение.
    У группы ABBA будет музей в Стокгольме
    Крупнейшую коллекцию, связанную с группой ABBA, выставят на аукцион
    11:48 10.08.2013
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    Гигантскую коллекцию, состоящую из предметов и сувениров, связанных с творчеством музыкантов группы ABBA, выставят на торги в Стокгольме 10 и 11 августа шведский аукционный дом Stockholms Auktionsverk.
    У группы ABBA будет музей в Стокгольме
    Посетители музея ABBA в Швеции поговорят с музыкантами по телефону
    16:25 18.04.2013
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    Здание с большим количеством окон было построено за 10 месяцев специально для музея. В выставочном пространстве на 2 тысячах квадратных метрах посетители попадут в "путешествие" по знаковым для группы местам и ощутят себя пятым участником коллектива.
    Интерактивный музей группы ABBA откроется в Стокгольме в мае
    13:20 04.03.2013
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    Интерактивный музей знаменитого шведского квартета ABBA, который позволит посетителям подробнее познакомиться с творчеством группы, откроется 7 мая в Стокгольме.
    Группа АББА
    "Битлз" и "Абба" звучали повеселее
    17:45 29.09.2012
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    Результаты приведенных исследований подтверждают более ранние выводы ученых, согласно которым современная поп-музыка звучит громче, лишена эмоций и более безвкусна, чем хиты 50-х и 60-х годов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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