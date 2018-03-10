Гигантскую коллекцию, состоящую из предметов и сувениров, связанных с творчеством музыкантов группы ABBA, выставят на торги в Стокгольме 10 и 11 августа шведский аукционный дом Stockholms Auktionsverk.
Здание с большим количеством окон было построено за 10 месяцев специально для музея. В выставочном пространстве на 2 тысячах квадратных метрах посетители попадут в "путешествие" по знаковым для группы местам и ощутят себя пятым участником коллектива.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".