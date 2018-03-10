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    Мэрайя Кэри

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Мэрайя Кери
    Певица Мэрайя Кэри чрезвычайно поправилась
    15:59 28.07.2017
    2417
    47-летняя Мэрайя Кэри уже не первый год ведет упорную борьбу с лишним весом. Временами ей удавалось похудеть, но в последнее время звезда явно даже не думает о тренировках и диетах.
    Американская певица оконфузилась с фонограммой. Видео
    Мэрайя Кэри оконфузилась с фонограммой 
    20:15 02.01.2017
    588
    Выступление на площади Таймс-сквер, транслировавшееся на всю страну, было омрачено серьезными проблемами со звуком: певица жаловалась, что не слышит музыку, и постоянно прерывала пение.
    Марайя Кэри, Элтон Джон и Леди Гага спели в караоке-шоу. Видео
    Марайя Кэри, Элтон Джон и Леди Гага спели в караоке-шоу 
    05:35 19.12.2016
    206
    Селена Гомес, Марайя Кэри, Элтон Джон, Леди Гага и другие артисты приняли участие в новом выпуске популярного шоу Carpool Karaoke с Джеймсом Корденом.
    Мэрайя Кэри
    Мэрайя Кэри отменила концерт в Брюсселе из-за терактов
    09:39 26.03.2016
    70Стрельба в немецком кинотеатре
    Певица заявила, что "сейчас вынуждена прислушаться к рекомендациям и отменить шоу ради безопасности моих фанатов, моей группы, всех, кто принимает участие в организации тура".
    Американская певица Мэрайя Кэри. Архивное фото
    Мэрайя Кэри отменила концерт в Брюсселе из соображений безопасности
    02:56 26.03.2016
    29Стрельба в немецком кинотеатре
    "Мне посоветовали отменить мое шоу в целях безопасности моих фанатов, моей группы, помощников и всех, кто принимает участие в организации тура", - сообщила известная певица.
    Обручальное кольцо на руке Мэрайя Кэри
    Мэрайя Кэри засветила обручальное кольцо с огромным бриллиантом
    17:54 30.01.2016
    165
    Встреча у алтаря может состояться скоро, сообщила певица. Он добавила, что пока не хочет об этом говорить, так как ее ждет первая примерка платья.
    Американская певица Мэрайя Кэри. Архивное фото
    Мэрайя Кэри обручилась с австралийским миллиардером - СМИ
    08:00 22.01.2016
    249
    Когда состоится бракосочетание, не известно. Пэкер встал на колено перед Кэри и сделал ей предложение в фешенебельном ресторане Eleven Madison Park в Нью-Йорке.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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