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Тег
Мэрайя Кэри
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
7
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Певица Мэрайя Кэри чрезвычайно поправилась
15:59 28.07.2017
2417
47-летняя Мэрайя Кэри уже не первый год ведет упорную борьбу с лишним весом. Временами ей удавалось похудеть, но в последнее время звезда явно даже не думает о тренировках и диетах.
Мэрайя Кэри оконфузилась с фонограммой
20:15 02.01.2017
588
Выступление на площади Таймс-сквер, транслировавшееся на всю страну, было омрачено серьезными проблемами со звуком: певица жаловалась, что не слышит музыку, и постоянно прерывала пение.
Марайя Кэри, Элтон Джон и Леди Гага спели в караоке-шоу
05:35 19.12.2016
206
Селена Гомес, Марайя Кэри, Элтон Джон, Леди Гага и другие артисты приняли участие в новом выпуске популярного шоу Carpool Karaoke с Джеймсом Корденом.
Мэрайя Кэри отменила концерт в Брюсселе из-за терактов
09:39 26.03.2016
70
Стрельба в немецком кинотеатре
Певица заявила, что "сейчас вынуждена прислушаться к рекомендациям и отменить шоу ради безопасности моих фанатов, моей группы, всех, кто принимает участие в организации тура".
Мэрайя Кэри отменила концерт в Брюсселе из соображений безопасности
02:56 26.03.2016
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Стрельба в немецком кинотеатре
"Мне посоветовали отменить мое шоу в целях безопасности моих фанатов, моей группы, помощников и всех, кто принимает участие в организации тура", - сообщила известная певица.
Мэрайя Кэри засветила обручальное кольцо с огромным бриллиантом
17:54 30.01.2016
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Встреча у алтаря может состояться скоро, сообщила певица. Он добавила, что пока не хочет об этом говорить, так как ее ждет первая примерка платья.
Мэрайя Кэри обручилась с австралийским миллиардером - СМИ
08:00 22.01.2016
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Когда состоится бракосочетание, не известно. Пэкер встал на колено перед Кэри и сделал ей предложение в фешенебельном ресторане Eleven Madison Park в Нью-Йорке.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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