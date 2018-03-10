Пилоты самолета канадского певца Джастина Бибера, обысканного американскими пограничниками на прошлой неделе на предмет наличия наркотиков, были вынуждены надевать кислородные маски из-за густого дыма марихуаны в салоне.
Таможенники в аэропорту американского города Титерборо, штат Нью-Джерси, допустили канадского музыканта Джастина Бибера на территорию США после того, как обыскали его частный самолет на предмет наличия на борту марихуаны.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".