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    Джастин Бибер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 40
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    Молоточек судьи
    Подростку дали пожизненное за планирование теракта на концерте Бибера
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    143
    Во время обысков дома у Ллойда Гантона полиция обнаружила спрятанные в школьном рюкзаке нож и молоток, которые, по мнению следствия, подросток намеревался использовать после наезда машиной на толпу.
    Джастин Бибер сбил на своем авто журналиста
    Новый скандал с Джастином Бибером: поп-певец сбил журналиста 
    11:08 27.07.2017
    239
    Скандальный канадский поп-исполнитель Джастин Бибер на своем внедорожнике сбил журналиста, который пытался сфотографировать музыканта, когда тот возвращался из церкви.
    Джастин Бибер. Архивное фото
    Скандальный канадский поп-певец отменил мировое турне
    00:33 25.07.2017
    205
    В рамках тура Purpose, который длился последние 18 месяцев, Джастин Бибер планировал вступить в США и Канаде. Всем купившим билеты на шоу Бибера возместят их стоимость.
    Джастин Бибер. Архивное фото
    За плохое поведение: Биберу закрыли въезд в Китай
    19:57 21.07.2017
    117
    Как сообщается, Министерство культуры страны заявило, что решение закрыть въезд в страну принято из-за правонарушений, регулярно совершаемых исполнителем.
    Новый клип Джастина Бибера и David Guetta на песню 2U. Видео
    Новый клип Бибера с моделями The Victoria’s Secret посмотрели 14 млн за 4 дня 
    16:05 12.06.2017
    6579
    Новый клип Джастина Бибера и Дэвида Гетта на песню 2U, в котором снялись известные модели Victoria’s Secret, стал хитом интернета. Ролик за четыре дня собрал более 14 миллионов просмотров.
    Джастин Бибер разбил лицо парню за попытку дотронуться до него
    Джастин Бибер ударил фаната кулаком в лицо 
    15:19 23.11.2016
    224
    Известный поп-певец Джастин Бибер ударил одного из фанатов кулаком в лицо за попытку дотронуться до него. Подробнее об инциденте, который произошел в Барселоане, смотрите в видео.
    Джастина Бибера попросили покинуть Тулум
    Джастина Бибера попросили покинуть Тулум в Мексике 
    11:50 09.01.2016
    307
    Известного канадского певца Джастина Бибера попросили покинуть археологический комплекс Тулум в Мексике после того, как он забрался на развалины одного из древних сооружений.
    Джастин Бибер. Архивное фото
    Бывший сосед подал в суд на Бибера за плевок в лицо и курение марихуаны
    05:57 20.03.2015
    127
    Судебные разбирательства Джеффри Шварца с Бибером начались год назад, когда мужчина обвинил музыканта в том, что во время вечеринки он вместе с друзьями закидал его дом яйцами.
    Концерт Джастина Бибера. Архивное фото
    Джастин Бибер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей до 30 лет
    08:10 25.11.2014
    99
    Второе место разделили между собой участники британской группы One Direction. Третье место в рейтинге досталось молодой американской певице Тейлор Свифт.
    Джастин Бибер. Архивное фото
    Джастин Бибер получит тюремный срок, если не явится в Аргентину на суд
    11:46 14.11.2014
    143
    По словам мирового судьи Факундо Кубаса, если певец не пребудет в страну для дачи показаний по рассматриваемому делу в течение ближайших 60 дней, суд может выдать международный ордер на его арест.
    Джастин Бибер. Архивное фото
    MTV раздал награды премии Europe Music Awards: Бибер - лучший певец
    01:41 10.11.2014
    268
    Лучшим певцом стал канадец Джастин Бибер, лучшей рок-группой - Linkin Park. Награду в номинации "Лучшая альтернативная группа" получили американцы из Thirty Seconds to Mars.
    Джастин Бибер. Архивное фото
    Джастин Бибер попал в ДТП, уходя от преследовавшего его папарацци
    07:36 25.06.2014
    67
    Музыкант занимал пассажирское место во внедорожнике Cadillac Escalade, тогда как за рулем находился другой человек. Внедорожник преследовал автомобиль папарацци.
    Концерт Джастина Бибера
    Пилоты самолета Джастина Бибера спасались от дыма марихуаны на борту
    22:01 05.02.2014
    32
    Пилоты самолета канадского певца Джастина Бибера, обысканного американскими пограничниками на прошлой неделе на предмет наличия наркотиков, были вынуждены надевать кислородные маски из-за густого дыма марихуаны в салоне.
    Джастин Бибер
    Джастин Бибер и его охранник достигли соглашения по иску о побоях – ТВ
    08:17 04.02.2014
    13
    Канадский певец Джастин Бибер и его бывший охранник, в январе минувшего года подавший на Бибера в суд за побои, достигли соглашения.
    Джастин Бибер
    Таможенники пустили Джастина Бибера в США после обыска его самолета
    11:09 01.02.2014
    29
    Таможенники в аэропорту американского города Титерборо, штат Нью-Джерси, допустили канадского музыканта Джастина Бибера на территорию США после того, как обыскали его частный самолет на предмет наличия на борту марихуаны.
    Концерт Джастина Бибера
    Полиция США обыскала дом Джастина Бибера
    21:29 14.01.2014
    11
    Полицейские округа Лос-Анджелес во вторник обыскали в калифорнийском городе Калабасас дом популярного канадского певца Джастина Бибера, который подозревается в том, что кидал яйца в дом своего соседа.
    Концерт Джастина Бибера
    Бибер заявил, что все-таки уходит из музыки
    13:31 25.12.2013
    10
    Популярный канадский певец Джастин Бибер (Justin Bieber) подтвердил, что все-таки уходит из музыки, несмотря на недавнее заявление его менеджера, что это шутка.
    Концерт Джастина Бибера
    Менеджер Бибера назвал шуткой заявление певца об уходе из музыки
    22:11 20.12.2013
    10
    Бибер в среду сообщил, что после выхода нового альбома, который запланирован на конец декабря, уйдет из музыки. Теперь же его менеджер заявляет, что певец "просто пошутил".
    Концерт Джастина Бибера
    Певец Джастин Бибер заявил, что уходит из музыки
    13:17 18.12.2013
    9
    Популярный канадский певец Джастин Бибер (Justin Bieber) заявил о том, что после выхода его нового альбома, который запланирован на конец декабря, уйдет из музыки.
    Джастин Бибер
    Бибер извинился за "уборку" аргентинским флагом
    09:56 15.11.2013
    9
    Популярный певец Джастин Бибер извинился в Twitter за то, что осквернил государственный флаг Аргентины и протер им сцену во время гастролей в Буэнос-Айресе.
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