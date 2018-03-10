По словам британский певца Элтона Джона, он глубоко шокирован, он потерял любимого друга – самую добрую и щедрую душу и блестящего артиста, его сердце с семьей Джорджа Майкла, друзьями и всеми фанатами.
Элтон Джон поддерживал кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Во время одного из шоу, средства от которого пошли на предвыборную кампанию Клинтон, он сказал, что "в Белом доме нужен гуманист, а не варвар".
Подробности разговора с Владимиром Путиным британский музыкант не сообщил. Ранее Элтон Джон певец поднял темы толерантности и прав человека, в том числе в Украине, на форуме Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.
Президент Петр Порошенко провел встречу с выдающимся музыкантом, композитором и певцом Элтоном Джоном, известным в мире своей благотворительную деятельность в сфере борьбы со СПИДом, сообщает сайт главы государства.
Апелляционный суд в США решил, что песня Элтона Джона "Никита" не нарушает права Гая Хоббса, автора композиции "Наташа" о романе британца и украинки, сообщает издание Courthouse News Service, ссылаясь на решение суда.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".