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Элтон Джон поддерживал кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Во время одного из шоу, средства от которого пошли на предвыборную кампанию Клинтон, он сказал, что "в Белом доме нужен гуманист, а не варвар".