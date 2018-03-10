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    Элтон Джон

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 23
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    Юрий Лоза
    Лоза прокомментировал уход Элтона Джона
    13:24 25.01.2018
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    Российский музыкант Юрий Лоза заявил, что британский певец Элтон Джон является прекрасным примером долголетия творческой деятельности.
    Британский музыкант и композитор Элтон Джон
    Стало известно, когда Элтон Джон объявит о завершении карьеры – СМИ
    14:40 24.01.2018
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    Сообщается, что легенда британской поп-сцены Элтон Джон принял решение уйти со сцены после последнего мирового турне.
    Элтон Джон и его мать
    Мать Элтона Джона умерла после длительного конфликта с сыном
    14:45 04.12.2017
    719
    70-летний музыкант сообщил о смерти матери: "Я потрясен. Безопасного тебе путешествия. И спасибо за все. Мне будет тебя очень не хватать".
    Красное Ferrari Элтона Джона выставили на аукцион
    Красное Ferrari Элтона Джона выставили на продажу 
    11:58 18.07.2017
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    Авто предлагают в исправном состоянии и с оригинальной окраской - красным оттенком под названием Rosso Chiaro. Общий пробег авто за все годы эксплуатации составляет не менее 100 000 км.
    Британский музыкант и композитор Элтон Джон
    Элтон Джон оказался в реанимации из-за опасной инфекции
    02:28 25.04.2017
    168
    По словам представительницы певца Френа Кертиса, Элтон Джон "тяжело заболел" в ходе полета из Южной Америки в Великобританию. В связи с инфекцией артист отменил все оставшиеся концерты в апреле и мае.
    Певец Элтон Джон
    Биография Элтона Джона, отмечающего 70-летие. Справка
    03:39 25.03.2017
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    Настоящее имя британского поп-певеца, пианиста и композитора Реджиналд Кеннет Дуайт. Он родился 25 марта 1947 года в Пиннере, графство Мидлсекс, Англия.
    Британский музыкант и композитор Элтон Джон
    Элтон Джон перенес концерт в Дубае из-за проблем со здоровьем - СМИ
    20:41 11.01.2017
    59
    Сообщается, что концерт 69-летнего певца и композитора Элтона Джона был запланирован на 20 января, но перенесен из-за срочной "медицинской процедуры".
    Джордж Майкл и Элтон Джон
    Элтон Джон скорбит в связи с утратой Джорджа Майкла
    03:24 26.12.2016
    317
    По словам британский певца Элтона Джона, он глубоко шокирован, он потерял любимого друга – самую добрую и щедрую душу и блестящего артиста, его сердце с семьей Джорджа Майкла, друзьями и всеми фанатами.
    Марайя Кэри, Элтон Джон и Леди Гага спели в караоке-шоу. Видео
    Марайя Кэри, Элтон Джон и Леди Гага спели в караоке-шоу 
    05:35 19.12.2016
    206
    Селена Гомес, Марайя Кэри, Элтон Джон, Леди Гага и другие артисты приняли участие в новом выпуске популярного шоу Carpool Karaoke с Джеймсом Корденом.
    Британский музыкант и композитор Элтон Джон
    У Элтона Джона опровергли данные о выступлении певца на инаугурации Трампа
    05:12 24.11.2016
    39Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Элтон Джон поддерживал кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Во время одного из шоу, средства от которого пошли на предвыборную кампанию Клинтон, он сказал, что "в Белом доме нужен гуманист, а не варвар".
    Британский музыкант и композитор Элтон Джон
    Мировые знаменитости выступили за изменение закона об авторских правах
    04:53 22.06.2016
    196
    Петиция направлена на введение ограничений на действия ряда сайтов, которые позволяют пользователям загружать и скачивать материалы, защищенные авторским правом.
    Певец Элтон Джон. Архивное фото
    Певец Элтон Джон замечен в инвалидном кресле
    14:48 24.12.2015
    289
    Известный британский певец Элтон Джонбыл был замечен в инвалидной коляске в Диснейленде. Там исполнитель и композитор отдыхал со своим супругом и двумя детьми.
    Сэр Элтон Джон
    Путин позвонил Элтону Джону и предложил встретиться
    17:34 24.09.2015
    570
    Президент России назвал пранкеров, разыгравших знаменитого певца и композитора, "безвредными". Путин готов обсуждать с Элтоном Джоном любые вопросы.
    Сэр Элтон Джон
    Элтон Джон заявил, что ему позвонил Путин, певец ждет личной встречи
    12:37 15.09.2015
    1083
    Подробности разговора с Владимиром Путиным британский музыкант не сообщил. Ранее Элтон Джон певец поднял темы толерантности и прав человека, в том числе в Украине, на форуме Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.
    Сэр Элтон Джон
    Элтон Джон намерен обсудить с Путиным права ЛГБТ-сообщества
    08:26 13.09.2015
    481XII форум YES в Киеве
    Как отметил Джон, Путин "может рассмеяться, когда за мной закроется дверь, и назвать меня абсолютным идиотом, но, по крайней мере, у меня хватит совести сказать, что я попытался".
    Встреча Элтона Джона и Петра Порошенко в Киеве
    Встреча Элтона Джона и Петра Порошенко в Киеве 
    05:12 13.09.2015
    671XII форум YES в Киеве
    Президент Петр Порошенко провел встречу с выдающимся музыкантом, композитором и певцом Элтоном Джоном, известным в мире своей благотворительную деятельность в сфере борьбы со СПИДом, сообщает сайт главы государства.
    Певец Элтон Джон
    Элтон Джон на форуме YES в Киеве поднимет тему ЛГБТ-сообщества
    19:23 10.09.2015
    276XII форум YES в Киеве
    По информации пресс-службы форума, Элтон Джон выступит в субботу дистанционно, через интернет-трансляцию. В своем выступлении он прокомментирует развитие прав ЛГБТ-сообщества в Украине.
    Элтон Джон официально оформил брак с Дэвидом Фернишем. Видео
    Элтон Джон официально оформил брак со своим партнером 
    09:58 22.12.2014
    124
    Избранником популярного исполнителя стал режиссер Дэвид Ферниш.
    Певец Элтон Джон
    Элтон Джон стал первой музыкальной "иконой" BRIT Awards
    13:41 03.09.2013
    14
    Британский певец сэр Элтон Джон стал первым лауреатом премии Brits Icon Award, которая была вручена ему Родом Стюартом во время торжественной церемонии в лондонском концертном зале London Palladium.
    Певец Элтон Джон
    Элтон Джон не нарушал права автора песни о романе британца и украинки
    15:39 19.07.2013
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    Апелляционный суд в США решил, что песня Элтона Джона "Никита" не нарушает права Гая Хоббса, автора композиции "Наташа" о романе британца и украинки, сообщает издание Courthouse News Service, ссылаясь на решение суда.
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