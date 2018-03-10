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    караоке

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Марайя Кэри, Элтон Джон и Леди Гага спели в караоке-шоу. Видео
    Марайя Кэри, Элтон Джон и Леди Гага спели в караоке-шоу 
    05:35 19.12.2016
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    Селена Гомес, Марайя Кэри, Элтон Джон, Леди Гага и другие артисты приняли участие в новом выпуске популярного шоу Carpool Karaoke с Джеймсом Корденом.
    Президент Филиппин и премьер Малайзии спели в караоке. Видео
    Президент Филиппин и премьер Малайзии спели в караоке 
    13:47 11.11.2016
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    Президент Филиппин Родриго Дутерте, известный своими резкими высказываниями в адрес мировых лидеров, исполнил в караоке вместе с премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком сентиментальные и лиричные песни.
    Режиссер Тимур Бекмамбетов (слева) и изобретатель караоке Дайсукэ Иноуэ
    Изобретатель караоке Дайсукэ Иноуэ стесняется петь
    14:15 17.12.2015
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    "Поскольку сейчас любители караоке по уровню мало отличаются от профессионалов, и я стал стесняться своих вокальных данных", — признался изобретатель караоке Дайсукэ Иноуэ.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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