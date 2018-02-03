Здоровье шалит. Леди Гага отменила 10 концертов в мировом турне

КИЕВ, 3 фев – РИА Новости Украина. Американская певица Леди Гага в субботу сообщила об отмене десяти выступлений в рамках европейской части мирового турне в поддержку альбома Joanne из-за сильной боли.

"К сожалению, Леди Гага страдает от сильной боли, которая повлияла на ее возможность выступать вживую. Поэтому, Live Nation (организатор тура — ред.) и Леди Гага объявляют об отмене финальных десяти выступлений в рамках европейской части мирового турне в поддержку альбома Joanne", — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter певицы.

Согласно заявлению, на данный момент она находится под присмотром врачей и скоро сможет продолжить выступать.

"Я так сильно подавлена, даже не могу описать насколько. Обещаю, что скоро приеду в ваш город, но сейчас я должна поставить на первое место мое здоровье", — пишет певица в своем Twitter.

Ранее Леди Гага сообщила об отмене выступлений в рамках европейской части мирового турне в поддержку альбома Joanne до начала 2018 года из-за сильной боли.

Зарубежные СМИ сообщали, что певица страдает от фибромиалгии. Это заболевание выражается в хронической скелетно-мышечной боли.